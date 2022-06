L'économie américaine a 40% de chances d'être en récession l'année prochaine -BofA

Ils s'attendent à ce que la croissance du produit intérieur brut américain ralentisse pour devenir presque nulle au second semestre de l'année prochaine "alors que l'impact décalé du resserrement des conditions financières refroidit l'économie", tandis qu'ils ne voient qu'un "modeste" rebond de la croissance en 2024, selon un rapport de recherche vendredi.

"Nos pires craintes concernant la Fed se sont confirmées : elle a pris beaucoup de retard et joue maintenant un jeu dangereux de rattrapage", a écrit Ethan Harris, économiste mondial chez BofAS, ajoutant que le cabinet s'attend à ce que la Fed relève les taux d'intérêt "au-dessus de 4 %".

Ils considèrent que le risque de récession pour cette année est faible.

La Fed a approuvé mercredi sa plus importante hausse des taux d'intérêt depuis plus d'un quart de siècle afin d'endiguer une poussée de l'inflation. Cette décision a permis de relever le taux cible des fonds fédéraux de trois quarts de point de pourcentage pour le porter dans une fourchette comprise entre 1,5 % et 1,75 %.

Par ailleurs, les économistes de BofA Global ont abaissé leurs prévisions de croissance mondiale, citant l'inflation, la guerre en Ukraine et les blocages liés au COVID en Chine.

Ils s'attendent désormais à une croissance économique mondiale de 3,2 %. Ils ont dit qu'ils avaient prévu une croissance mondiale de 4,3 % jusqu'en 2022.

Ils voient des risques supplémentaires pour la croissance de 2022 si les verrouillages stricts se poursuivent en Chine, et pour la croissance de 2023 si l'économie américaine entre en récession.

La flambée des prix de l'énergie dans le cadre de la guerre entre la Russie et l'Ukraine "a déjà fait grimper en flèche l'inflation dans le monde entier, ce qui a contraint les banques centrales à adopter une position plus faucon", ont écrit les économistes.

Lundi, le directeur financier de Bank of America Corp, Alastair Borthwick, a déclaré qu'il n'y avait aucun signe de récession dans le portefeuille de prêts de la banque, qui reste sur une trajectoire saine.