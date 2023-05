L'impasse sur la limite de la dette fédérale a déjà des conséquences désastreuses sur l'économie américaine, en augmentant les coûts d'emprunt et en alourdissant le fardeau de la dette du pays, a déclaré mardi la secrétaire au Trésor Janet Yellen dans un discours préparé à l'avance.

Mme Yellen transmettra ce message à un groupe de banquiers locaux à Washington et leur rappellera la "politique de la corde raide de la onzième heure" sur le plafond de la dette en 2011, qui a conduit à la toute première dégradation de la note de crédit des États-Unis.

"Le temps est compté. Chaque jour où le Congrès n'agit pas, nous subissons des coûts économiques accrus qui pourraient ralentir l'économie américaine", a déclaré Mme Yellen dans des remarques préparées pour un événement organisé par l'Independent Community Bankers of America.

"L'économie américaine est en jeu. Les moyens de subsistance de millions d'Américains sont également en jeu. Il n'y a pas de temps utile. Le Congrès doit se pencher sur la question de la limite de la dette dès que possible".

Lundi, Mme Yellen a déclaré au Congrès que le Trésor ne serait en mesure de payer les factures du gouvernement américain que jusqu'au 1er juin sans relèvement de la limite de la dette, renforçant ainsi la pression sur les républicains du Congrès et la Maison-Blanche pour qu'ils parviennent à un accord dans les jours à venir.

Le président américain Joe Biden doit se réunir à 15 heures (1900 GMT) mardi. Le président des États-Unis, Joe Biden, doit rencontrer mardi à 15 heures EDT (19 heures GMT) le président républicain de la Chambre des représentants, M. McCarthy, et les trois autres principaux dirigeants du Congrès afin d'élaborer un plan visant à éviter le premier défaut de paiement du pays.

Mme Yellen a déclaré que la crise de 2011 - lorsque les parlementaires ont relevé la limite de la dette peu de temps avant que le gouvernement ne doive cesser ses paiements - a montré les graves répercussions d'une absence d'action plus tôt.

La confiance des consommateurs avait alors chuté de plus de 20 %, tandis que l'indice boursier S&P 500 avait baissé de 17 % et que les coûts des prêts hypothécaires et automobiles avaient augmenté, a-t-elle rappelé.

Permettre aux États-Unis de faire défaut déclencherait une catastrophe économique et financière, mettant en péril la réputation du pays et sapant les fondements du leadership économique mondial des États-Unis, a-t-elle ajouté.

Les investisseurs sont déjà devenus plus réticents à détenir de la dette publique qui arrive à échéance au début du mois de juin, et l'impasse augmente le fardeau global de la dette, a-t-elle ajouté.

Mme Yellen a dressé un bilan optimiste de la santé des banques locales américaines, notant que nombre d'entre elles ont enregistré en 2022 des bénéfices nets plus élevés qu'avant la pandémie, alors même que certaines banques régionales subissaient une pression accrue après la faillite de deux grandes banques régionales, la Silicon Valley Bank et la Signature Bank, en mars.

Il y a eu quelques "répliques", notamment la faillite de la First Republic Bank, a-t-elle déclaré, mais elle n'a vu "aucun signe d'un changement dans la santé fondamentale du système bancaire".

Elle a ajouté que le gouvernement était prêt à prendre d'autres mesures si nécessaire, notamment si des établissements plus petits voyaient leurs dépôts s'envoler au risque d'une contagion.