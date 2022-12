L'économie américaine et la Fed soutiennent le dollar, qui reste timoré

New York (awp/afp) - Le dollar s'est ressaisi lundi, après la publication d'un indicateur américain meilleur qu'attendu ainsi que d'un article du Wall Street Journal évoquant un resserrement monétaire plus marqué que prévu par les analystes.

Vers 20H40 GMT, le billet vert gagnait 0,48% face à la monnaie unique, à 1,0485 dollar pour un euro. Il faisait bien mieux encore face à la livre sterling (+0,89%) et au yen (+1,90%).

L'indice d'activité dans les services aux Etats-Unis en novembre a bondi à 56,5% contre 53,7% attendu.

"L'activité reste vigoureuse pour l'instant", a commenté Oren Klachkin, d'Oxford Economics, dans une note.

Pour autant, "les bonnes nouvelles de l'économie (américaine) sont mauvaises pour les actions parce qu'elles maintiennent à un niveau élevé le risque que les taux ne montent plus haut (que prévu) l'an prochain", selon Edward Moya, d'Oanda.

Un article du Wall Street Journal a laissé entendre que la banque centrale américaine (Fed) pourrait ainsi augmenter davantage son taux directeur et le maintenir plus longtemps à un niveau élevé.

L'auteur de l'article, Nick Timiraos, a prédit avec succès, les quatre dernières décisions du Comité de politique monétaire de la Fed sur son taux directeur, en juin, juillet, septembre et novembre.

Les opérateurs tablent désormais sur un taux directeur au-delà de 5% d'ici mi-juin.

Pour autant, si le "greenback", l'un des surnoms du dollar, s'est repris lundi, il a vite buté contre des seuils techniques, en particulier 1,04 dollar face à l'euro, a souligné Marc Chandler, de Bannockburn Global Forex, ce qui montre, selon lui, que la dynamique générale est désormais défavorable au billet vert.

"Je ne pense pas que la différence entre un taux à 4,75% et 5,25%" au sommet du cycle de resserrement monétaire de la Fed "soit la clé", fait-il valoir. "Les gens acceptent désormais que la Fed en terminera au premier semestre de l'année prochaine" et n'accordent plus au dollar de prime liée à la politique monétaire américaine.

Parmi les quelques devises à faire front face au "buck", autre surnom du dollar, le yuan chinois, qui est passé en dessous de 7 yuans le dollar pour la première fois depuis près de trois mois.

La monnaie chinoise profite de l'assouplissement progressif des règles sanitaires dans de nombreuses villes, dont Pékin et Shanghai. Mais pour Marc Chandler, cette poussé du renminbi, l'autre nom de la monnaie chinoise, pourrait rapidement marquer le pas.

Cours de lundi Cours de vendredi 20H40 GMT 22H00 GMT EUR/USD 1,0485 1,0535 EUR/JPY 143,32 141,49 EUR/CHF 0,9889 0,9873 EUR/GBP 0,8614 0,8579 USD/JPY 136,68 134,31 USD/CHF 0,9432 0,9372 GBP/USD 1,2172 1,2280

afp/rp