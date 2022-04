L'économie américaine ne laisse pas la guerre ou la pandémie s'immiscer dans le bon temps

Il reste des lacunes importantes dans l'économie post-pandémique. Les immeubles de bureaux du centre-ville sont encore sous-utilisés dans ce qui pourrait être l'un des changements les plus persistants depuis que les travailleurs et les employeurs ont réalisé que de nombreux emplois pouvaient être effectués à domicile ; les entreprises ont encore du mal à trouver des fournitures et à embaucher des travailleurs à une époque où le nombre d'offres d'emploi est record.

Mais après un hiver au cours duquel la guerre, une nouvelle vague de coronavirus et une inflation déjà élevée ont dressé un tableau potentiellement sinistre d'une augmentation encore plus rapide des prix et d'un ralentissement de la croissance, les récentes données gouvernementales et de haute fréquence montrent une expansion qui semble prête à se poursuivre.

Le rapport mensuel sur les emplois non agricoles, qui doit être publié vendredi, devrait montrer un gain de près de 500 000 emplois en mars et une nouvelle baisse du taux de chômage à 3,7 %, selon les économistes interrogés par Reuters. Les données à haute fréquence des fournisseurs de services de paie comme UKG et Homebase ont montré que la dynamique d'embauche s'est poursuivie jusqu'à la fin du mois et probablement en avril.

La consommation d'essence a certes baissé en mars, les prix ayant dépassé 4 dollars le gallon au niveau national, mais les données de l'Energy Information Administration montrent que l'utilisation de l'essence se maintient à environ 95 % des niveaux pré-pandémiques, soit à peu près là où elle se trouve depuis le début de 2022.

Le transport aérien se rapproche de 90 % des niveaux pré-pandémiques. Les données du site de réservation de restaurants OpenTable montrent que les repas en personne ont atteint 95 % des niveaux pré-pandémiques pendant 15 des 18 derniers jours jusqu'au 30 mars.

L'inflation, qui est trois fois supérieure à l'objectif de 2 % de la Réserve fédérale, peut signifier que les consommateurs en ont moins pour leur argent. Les données sur les dépenses de février ont montré que la consommation a en fait diminué sur une base corrigée de l'inflation, et que l'énergie a absorbé une part plus importante du budget des ménages.

Cette baisse est toutefois intervenue après une poussée des dépenses en janvier, et les analystes et les décideurs de la Fed étaient d'accord cette semaine pour dire que, jusqu'à présent, ni les événements mondiaux ni la pandémie en cours n'ont beaucoup entamé l'économie américaine.

"Jusqu'à présent, les prix élevés de l'essence n'ont pas entraîné de destruction de la demande", ont écrit cette semaine les analystes de RBC Capital Markets. Entre la hausse des salaires et l'épargne encore abondante de nombreux ménages grâce aux paiements d'aide en cas de pandémie, "l'Américain moyen n'a jamais été aussi capable financièrement d'absorber une essence à 4 $ qu'aujourd'hui". Le déclenchement de la guerre en Europe de l'Est a menacé d'attiser davantage l'inflation, qui atteint actuellement son plus haut niveau depuis quatre décennies. La perspective d'une réponse plus agressive de la Fed à la flambée des prix a amplifié les discussions sur un "atterrissage brutal" - une récession déclenchée par la hausse des taux d'intérêt, le resserrement du crédit et un recul ultérieur des dépenses des entreprises et des ménages.

Une partie du marché obligataire, surveillée de près cette semaine, a montré une inquiétude persistante quant à cette issue, lorsque les rendements des obligations du Trésor à 10 ans sont brièvement tombés en dessous de ceux des obligations du Trésor à 2 ans - un signe d'une baisse de confiance dans la croissance économique future.

Pourtant, ce que les économistes et les responsables de la Fed considèrent comme des signaux plus révélateurs du marché obligataire est resté sain.

"Il est prématuré de commencer le compte à rebours de la récession", ont écrit Aneta Markowska et Thomas Simons, analystes chez Jefferies. "Cela ne ressemble pas à une économie de fin de cycle (...). C'est une économie de milieu de cycle et le cycle économique a de la place pour courir."

RETOUR À LA NORMALE

Loin de freiner l'économie, le taux directeur cible de la Fed reste bien en dessous du niveau qui découragerait les dépenses ou les investissements. La banque centrale américaine a augmenté son taux des fonds fédéraux d'un quart de point de pourcentage le 16 mars, le faisant passer du niveau quasi nul fixé en mars 2020 pour compenser l'impact économique de la pandémie.

Les taux d'intérêt devraient augmenter régulièrement à partir de là, les responsables de la Fed prévoyant des augmentations d'au moins un quart de point de pourcentage à chacune de leurs six réunions politiques restantes cette année - avec le potentiel d'augmentations encore plus importantes qui pourraient, d'ici la fin de l'année, supprimer tout soutien restant de la Fed à la croissance économique.

Les responsables politiques de la Fed ont déclaré cette semaine qu'ils surveilleraient attentivement l'impact de ces hausses de taux prévues sur l'inflation et la croissance économique, et qu'ils seraient prêts soit à augmenter les coûts d'emprunt plus rapidement si les prix ne réagissent pas, soit à les mettre en pause si cela s'avère approprié.

Mais ils ont souligné que l'économie semble résiliente à ce stade, avec des entreprises qui ont peut-être du mal à trouver des travailleurs et des fournitures, mais qui répondent aussi à une demande record, enregistrent de solides bénéfices et augmentent les salaires.

Selon certaines mesures, le retour à la normale est là. Oxford Economics a récemment "retiré" son tracker hebdomadaire de reprise économique parce que les données qu'il indexait, mesurant l'emploi, les conditions financières, la mobilité et d'autres questions, étaient "essentiellement revenues aux niveaux pré-pandémiques", a écrit Oren Klachkin, analyste chez Oxford.

Il y a également des signes que des changements plus importants, attendus par les économistes comme faisant partie d'une économie "normalisée", commencent à prendre forme.

Les dépenses pour les services ont bondi en février alors qu'elles ont baissé pour les biens, une rotation attendue par les responsables de la Fed et qui pourrait être utile dans la lutte contre l'inflation. Les consommateurs ont acheté des quantités record de biens pendant la pandémie, lorsque les options de dépenses en services étaient limitées par des règles et des mesures d'éloignement social qui ont entraîné la fermeture de nombreuses entreprises. La forte demande de voitures, de vélos, d'appareils électroménagers et d'autres biens s'est heurtée à un système d'approvisionnement mondial incapable de suivre le rythme, ce qui a entraîné une hausse des prix.

Les données sur le trafic piétonnier de la société de suivi des téléphones portables Unacast ont montré que les visites dans les magasins d'articles ménagers et d'électronique ainsi que chez les concessionnaires automobiles sont en nette baisse en 2022 par rapport à l'année dernière, tandis que le secteur hôtelier rebondit rapidement.

Dans l'un des indicateurs du rebond du secteur des services, les données de l'Autorité des congrès et des visiteurs de Las Vegas ont montré un écart encore important de 18% en février dans les visites globales de la ville populaire des événements et des congrès. Pourtant, la demande a été suffisamment forte pour faire grimper les tarifs journaliers moyens des chambres de 15 %, et le revenu global par chambre disponible est inférieur de moins de 10 % à celui de 2019.

Il y a même quelques signes timides que l'inflation pourrait aller dans la bonne direction.

Les données de février montrent que les prix d'une année sur l'autre continuent d'augmenter, mais une mesure clé de l'inflation d'un mois sur l'autre a chuté d'un dixième de point de pourcentage.

Un mois ne fait pas une tendance, mais lors d'une conférence de presse suivant la fin de la réunion de politique générale des 15 et 16 mars, le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré que ce genre de baisse d'un mois à l'autre est "vraiment ce que nous recherchons."