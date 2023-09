Le dollar s'est redressé après avoir poussé le yen à son plus bas niveau depuis dix mois jeudi et a maintenu l'euro et la livre sterling à des niveaux proches de leurs plus bas niveaux depuis trois mois, les investisseurs plaçant leurs espoirs dans une économie américaine toujours résistante.

Face à un panier de devises comprenant l'euro et la livre sterling, le dollar a augmenté de 0,05% à 104,91, conservant une partie de ses gains de la session précédente après avoir atteint un pic de six mois suite à l'augmentation inattendue du secteur des services américains en août.

Le billet vert a atteint un nouveau sommet de 147,875 yens au début des échanges asiatiques, son plus haut niveau depuis novembre dernier.

"Les services ISM plus forts que prévu ont réaffirmé le récit de la surperformance américaine, ajoutant un large soutien au dollar américain", a déclaré Kirstine Kundby-Nielsen, analyste à la Danske Bank.

Le rapport de la Réserve fédérale connu sous le nom de "Livre beige", publié mercredi, a montré que la croissance économique américaine était modeste au cours des dernières semaines, que la croissance de l'emploi était faible et que l'inflation ralentissait dans la plupart des régions du pays.

Selon l'outil FedWatch du CME, le marché indique qu'il y a plus de 40 % de chances que la Fed procède à une nouvelle hausse des taux en novembre, bien que les responsables politiques s'attendent à ce que les taux restent inchangés plus tard dans le mois.

La baisse moins importante que prévu des exportations et des importations chinoises en août n'a pas réussi à remonter le moral des investisseurs, qui restent à l'affût de nouvelles mesures de soutien de la part de Pékin pour consolider l'économie et raviver la confiance du marché.

"Je pense que ce qui stimule vraiment le dollar, ce n'est pas tant que l'économie américaine se porte bien, mais qu'elle se porte mieux qu'ailleurs", a déclaré Joseph Capurso, responsable de l'économie internationale et durable à la Commonwealth Bank of Australia.

Le yuan terrestre a chuté à 7,3270 pour un dollar, son niveau le plus bas depuis 10 mois, non loin d'atteindre son niveau le plus bas depuis 16 ans.

Le dollar australien est resté stable à 0,6386 $, tandis que le dollar néo-zélandais a augmenté de 0,2 % à 0,5881 $, tous deux se situant près de leurs récents plus bas de 10 mois.

Les deux monnaies des antipodes sont souvent utilisées comme substituts liquides du yuan chinois.

"Je pense que nous sommes tous fatigués par la faiblesse des données chinoises", a déclaré Matt Simpson, analyste principal du marché chez City Index.

L'euro, sensible à la Chine, était en baisse de 0,1 % à 1,0715 dollar, après être tombé à son plus bas niveau depuis juin mercredi. La livre sterling a glissé de 0,3 % à 1,2472 $, touchant un creux de trois mois.

Le gouverneur de la Banque d'Angleterre (BoE), Andrew Bailey, a déclaré mercredi que la banque centrale était "beaucoup plus proche" de la fin de son cycle de hausse des taux, bien que les coûts d'emprunt puissent encore augmenter en raison de pressions inflationnistes persistantes.

Le même jour, les responsables politiques de la Banque centrale européenne (BCE) ont averti les investisseurs que la décision d'augmenter les taux la semaine prochaine n'était pas encore prise, mais qu'une augmentation des coûts d'emprunt faisait partie des options envisageables.

Au Japon, les opérateurs ont continué à surveiller les interventions, le yen fragile luttant contre un dollar résistant, alors même que les autorités multipliaient les mises en garde contre un effondrement de la monnaie.

Le yen a progressé de 0,2% à 147,45 pour un dollar.