L'économie américaine "se porte bien malgré les risques" (Powell/Fed)

Washington (awp/afp) - Le président de la Banque centrale américaine (Fed), Jerome Powell, a affirmé vendredi que l'économie des Etats-Unis "se portait bien" malgré "les risques" et que le rôle de la Fed était "de continuer à ce que ce soit le cas le plus longtemps possible".

Lors d'une conférence de la Fed qui examine d'éventuelles modifications à apporter à ses outils monétaires et à sa communication, M. Powell n'a pas fait davantage de commentaires sur la conjoncture immédiate et son implication pour les taux d'intérêt.

Mais il a rappelé les "défis à long terme" auxquels fait face l'économie américaine, comme celles des autres grands pays industrialisés: "la faible croissance, la faible inflation et les faibles taux d'intérêt".

"Que cela soit bas, c'est très bien, mais quand l'inflation est trop basse - et par conséquent les taux d'intérêt - la Fed et les autres banques centrales ont moins de marge de maneouvre pour baisser les taux d'intérêt afin de soutenir l'économie en cas de ralentissement", a-t-il rappelé.

La Fed, qui tient une réunion monétaire les 29 et 30 octobre, réfléchit à réduire à nouveau les taux d'intérêt ou opter pour le statu quo. Elle les a déjà baissés par deux fois d'un quart de point de pourcentage en juillet et en septembre.

Les marchés financiers sont persuadés que la Banque centrale va encore réduire les taux, au vu du ralentissement manufacturier notamment.

Mais, dans le même temps, le marché de l'emploi est toujours très dynamique, le taux de chômage ayant baissé à 3,5% en septembre, son plus faible niveau en 50 ans, comme l'a rappelé M. Powell.

Le patron de la Fed a par ailleurs indiqué que le processus d'examen des outils de politique monétaire de la Fed et de sa communication, qui donne lieu à d'autres conférences la semaine prochaine, en sera au stade des conclusions au cours de la première moitié de l'année prochaine.

