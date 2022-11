L'économie australienne devrait ralentir en raison des risques de ralentissement - FMI

Dans son examen annuel, le FMI a également salué l'engagement renforcé du nouveau gouvernement travailliste en faveur de politiques visant à atténuer le changement climatique, bien qu'il ait recommandé l'adoption d'un prix du carbone qui serait politiquement difficile.

L'agence a noté que la reprise économique de l'Australie après la pandémie avait été l'une des plus fortes du monde développé, avec une croissance de 3,7 % prévue cette année.

Toutefois, le FMI prévoit que cette croissance ralentira pour atteindre seulement 1,7 % en 2023/2024 en raison de la hausse des taux d'intérêt, de l'inflation persistante, de l'affaiblissement de la demande d'exportation et de la baisse des prix de l'immobilier.

"Entre le ralentissement de la croissance mondiale et certains amortisseurs intérieurs encore résistants, l'Australie est sur une voie étroite pour un atterrissage en douceur", indique le rapport du FMI.

"Un resserrement continu des politiques monétaire et budgétaire est nécessaire pour rééquilibrer la demande intérieure et maintenir les prévisions d'inflation bien ancrées."

La Reserve Bank of Australia (RBA) a déjà relevé ses taux de 275 points de base pour les porter à leur niveau le plus élevé en neuf ans, soit 2,85 %, et d'autres mesures sont nécessaires à court terme, selon l'agence.

Elle a également conseillé au gouvernement de ne pas fournir de soutien majeur au coût de la vie, arguant que les plans budgétaires devraient rester sur une trajectoire de consolidation face aux pressions sur les dépenses.

La longue liste de recommandations du FMI comprend une plus grande orientation vers la fiscalité indirecte, davantage de dépenses d'infrastructure et des mesures visant à stimuler l'offre de logements.

En ce qui concerne le climat, le nouvel engagement du gouvernement travailliste à réduire les émissions de 43 % d'ici 2030 signifie que l'Australie est désormais sur la voie de l'objectif de zéro émission nette d'ici 2050.

"Bien que politiquement difficile, un prix du carbone à l'échelle de l'économie est le moyen le plus efficace de réaliser des réductions d'émissions", a déclaré le FMI.

L'Australie avait un prix du carbone sous un ancien gouvernement travailliste, mais celui-ci a été supprimé par la coalition libérale nationale lorsqu'elle a remporté le pouvoir en 2013.