Le principal dirigeant de la banque centrale australienne a déclaré mercredi que la croissance économique du trimestre de mars devrait être très faible, les taux d'intérêt élevés ayant pour effet de limiter la demande.

S'exprimant devant le parlement, le gouverneur de la Reserve Bank of Australia (RBA), Michele Bullock, a également déclaré que l'inflation diminuait, mais seulement lentement, ce qui explique pourquoi la banque centrale n'a toujours rien décidé en matière de politique monétaire.

Les chiffres du produit intérieur brut (PIB) pour le trimestre de mars sont attendus plus tard ce mercredi et devraient montrer que la croissance annuelle a ralenti à 1,2 %, la plus faible depuis trois décennies en dehors de la pandémie. (Reportage de Wayne Cole ; Rédaction de Jacqueline Wong)