L'économie australienne recèle de nombreux pièges pour le vainqueur des élections

Une grande partie de ce phénomène échappe au contrôle de tout gouvernement, mais les gagnants seront tout de même sous pression pour atténuer la crise du coût de la vie sans stimuler encore plus l'inflation.

Ils porteront également le chapeau si les taux doivent augmenter si rapidement qu'ils font basculer l'économie dans la récession, même si cela relève en réalité de la responsabilité de la banque centrale indépendante.

Jusqu'à présent, l'opposition travailliste de centre-gauche semble prête à mettre fin au règne de neuf ans du gouvernement libéral national conservateur lors du vote du 21 mai, bien qu'un parlement sans majorité soit également envisageable.

Les travaillistes ont promis de s'attaquer à l'augmentation du coût de la vie en soutenant des augmentations de salaires proportionnelles, mettant ainsi la pression sur le Premier ministre Scott Morrison qui ne pouvait que promettre que les salaires finiraient par augmenter avec la baisse du chômage.

Son argument a pris un coup cette semaine lorsque les données officielles sur les salaires ont montré une croissance annuelle de seulement 2,4 %, soit moins de la moitié du rythme de 5,1 % de l'inflation des prix à la consommation.

Les travaillistes ont sauté sur ces chiffres pour affirmer que les Australiens ordinaires reculaient en termes de salaires réels, et ce à un moment où la Reserve Bank of Australia (RBA) augmentait les coûts d'emprunt.

La RBA a souligné sa détermination à vaincre l'inflation en augmentant les taux d'intérêt lors de la réunion politique du 3 mai, la première hausse en 11 ans et une mesure rare pendant une campagne électorale.

Les marchés financiers parient qu'elle devra augmenter ses taux tous les mois pour le reste de l'année, les faisant passer du faible taux actuel de 0,35 % à un maximum de 2,75 % d'ici Noël.

Si cela s'avère exact, il s'agirait de l'une des campagnes de resserrement les plus drastiques de l'histoire moderne et d'un fardeau majeur pour les ménages qui ont une dette hypothécaire record de 2 000 milliards de dollars australiens (1 400 milliards de dollars).

Cela ajouterait plus de 700 dollars australiens par mois à un remboursement moyen, à un moment où l'inflation atteint déjà un pic de 5,1 % depuis deux décennies et devrait atteindre 6 % d'ici la fin de l'année.

LA DETTE, ET ENCORE LA DETTE

La simple perspective d'une hausse des taux a jeté un froid sur l'humeur nationale. Une enquête respectée de Westpac auprès des consommateurs ce mois-ci a montré que le sentiment s'est effondré à des niveaux plus bas que ceux observés pour la dernière fois en août 2020, lorsque la pandémie de coronavirus bloquait Melbourne.

"Le secteur des ménages australiens est l'un des plus endettés au monde, ils sont donc plus sensibles aux variations des taux d'intérêt qu'à tout autre moment", prévient Gareth Aird, économiste en chef du plus grand créancier hypothécaire du pays, CBA.

"Ce niveau élevé d'endettement des ménages signifie que la RBA doit enfiler l'aiguille de la hausse des taux avec précaution."

Ajoutant l'insulte à l'injure, la hausse des coûts d'emprunt menace également de bouleverser le marché immobilier qui a connu sa meilleure année en 2021, les valeurs ayant bondi de 25 % dans tout le pays.

Les prix ont déjà commencé à baisser à Sydney et Melbourne et la RBA elle-même a estimé que les valeurs pourraient chuter de 10 à 15 % si les taux hypothécaires augmentaient de 200 points de base.

Le secteur public a lui-même des problèmes de dette, ayant accumulé des déficits budgétaires records pendant la pandémie et une dette brute de 900 milliards de dollars australiens.

Une autre tranche de 185 milliards de dollars australiens d'encre rouge est prévue jusqu'en juin 2025, date de la fin du mandat du nouveau gouvernement, et tout cela entraînera des coûts d'emprunt plus élevés avec la montée en flèche des rendements obligataires.

Il y a un an, le gouvernement pouvait emprunter pour trois ans à zéro pour cent. Aujourd'hui, cela coûte environ 3 %.

Pourtant, les deux principaux partis se sont engagés à augmenter les dépenses, pas à les réduire, et à procéder à des réductions radicales de l'impôt sur le revenu à partir de la mi-2024, dont le coût est estimé à 184 milliards de dollars australiens d'ici 2031.

De nombreux économistes affirment que cela n'est tout simplement pas possible compte tenu des dépenses supplémentaires en matière de santé, de défense et d'atténuation du changement climatique. La façon dont le gagnant de ce week-end réglera cette question épineuse pourrait bien décider des prochaines élections.

(1 $ = 1,4259 dollars australiens)