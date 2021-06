L'économie australienne retrouve son niveau pré-pandémie

Sydney (awp/afp) - L'économie australienne a retrouvé son niveau pré-pandémie après avoir enregistré une croissance plus forte que prévu de 1,8% au premier trimestre, une performance en grande partie liée à l'assouplissement des restrictions liées au coronavirus. Cette reprise est consécutive à une hausse de la consommation intérieure et des investissements.

L'an passé, la pandémie de Covid-19 avait entraîné une contraction de l'économie de l'immense île-continent malgré une forte reprise en fin d'année avec la levée des restrictions une fois l'épidémie sous contrôle, a souligné mercredi le Bureau australien des statistiques.

Fin 2020 et début 2021, les mesures visant à limiter le nombre de consommateurs dans la plupart des commerces, bars et restaurants du pays ont été levées et les employés ont retrouvé le chemin des centres-villes, ce qui a entraîné une hausse de la demande intérieure.

En conséquence, la demande intérieure a représenté 1,6 point des 1,8% de hausse du PIB au premier trimestre 2021. Le secteur minier, qui pèse très lourd dans l'économie, a été stimulé par les prix élevés du minerai de fer.

La banque centrale australienne a maintenu des taux d'intérêt à un niveau historiquement bas et entend poursuivre cette tendance jusqu'en 2024.

afp/vj