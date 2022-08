L'économie britannique a connu une contraction record de 11% en 2020, la pire depuis 1709

Le produit intérieur brut a chuté de 11,0 % en 2020, a déclaré l'Office for National Statistics. Il s'agit d'une baisse plus importante que toutes les estimations précédentes de l'ONS et de la plus forte baisse depuis 1709, selon les données historiques hébergées par la Banque d'Angleterre.

Les statisticiens britanniques mettent régulièrement à jour les estimations du PIB à mesure que de nouvelles données sont disponibles.

Les estimations initiales de l'ONS avaient déjà suggéré qu'en 2020, la Grande-Bretagne avait subi sa plus forte baisse de production depuis le "Grand gel" de 1709. Mais plus récemment, l'ONS avait revu à la baisse l'ampleur de la chute à 9,3 %, la plus importante depuis juste après la Première Guerre mondiale.

Même avant les dernières révisions, l'effondrement économique de la Grande-Bretagne était le plus important du Groupe des Sept, et la dernière révision à la baisse le rend supérieur à celui de l'Espagne, qui a enregistré une chute de 10,8 % de la production.

L'ONS a toutefois mis en garde contre les comparaisons directes avec d'autres pays, car la plupart d'entre eux - à l'exception des États-Unis - n'avaient pas encore entrepris le même type de révisions approfondies que la Grande-Bretagne.

La révision à la baisse du PIB reflète des contributions moins importantes que prévu des services de santé et des détaillants.

"Le service de santé a dû faire face à des coûts plus élevés que ce que nous avions initialement estimé, ce qui signifie que sa contribution globale à l'économie a été plus faible", a déclaré Craig McLaren, statisticien de l'ONS.

L'ONS avait déjà pris en compte une baisse des soins courants fournis par le National Health Service britannique, qui s'est concentré sur le traitement des patients atteints du COVID-19 et sur la limitation de la propagation de la maladie dans les hôpitaux.

Un examen plus approfondi de l'augmentation des coûts auxquels sont confrontés les détaillants individuels a également conduit à une révision à la baisse de la contribution du secteur, tandis que la production des usines a été revue à la hausse pour tenir compte de la baisse des coûts des matières premières.

L'économie britannique a fortement rebondi l'année dernière et a retrouvé sa taille pré-pandémique en novembre 2021. Mais la hausse rapide de l'inflation signifie que la Banque d'Angleterre s'attend à ce que l'économie retombe en récession plus tard cette année.

L'ONS publiera les chiffres actualisés de la croissance pour 2021 et le premier semestre de 2022 le 30 septembre.