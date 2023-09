Londres (awp/afp) - L'économie britannique avait déjà renoué avec ses niveaux pré-Covid fin 2021, contrairement aux précédentes estimations selon lesquelles le produit intérieur brut (PIB) peinait à repasser durablement au dessus de ce niveau, selon des chiffres actualisés de l'Office national britannique des statistiques (ONS).

La croissance du PIB britannique de 2021 "est révisée en hausse de 1,1 point de pourcentage pour atteindre une augmentation de 8,7%". Elle avait baissé moins que prévu en 2020, de 10,4% (contre 11% selon la précédente estimation), a annoncé l'ONS dans un rapport publié vendredi.

Conséquence: l'ONS estime que le PIB était "à 0,6% au-dessus des niveaux pré-pandémie de coronavirus au quatrième trimestre 2021", alors que l'institut statistique pensait jusqu'ici qu'il était à cette époque encore 1,2% en dessous.

L'ONS estimait auparavant que l'économie britannique avait renoué il y a seulement quelques mois avec son niveau pré-Covid dans ses chiffres mensuels, et pas encore pour le PIB trimestriel, ce qui semblait indiquer que la reprise du Royaume-Uni était à la traîne, par rapport aux autres pays du G7 notamment.

L'économie britannique "a en fait connu une croissance plus importante par rapport aux niveaux d'avant la pandémie que l'Allemagne, la France et le Japon", s'est félicité le ministre des Finances Jeremy Hunt sur le réseau social X (ex-Twitter).

"Le discours décliniste sur la Grande-Bretagne et ses perspectives à long terme (...) est tout simplement faux", a-t-il martelé.

Pour autant, "il reste encore de nombreuses batailles à gagner, notamment contre l'inflation afin d'atténuer la pression du coût de la vie sur les familles", a indiqué M. Hunt dans un communiqué séparé.

Les révisions annoncées vendredi "s'expliquent principalement par le fait que nous disposons de données plus riches issues de nos enquêtes annuelles et de données administratives, que nous sommes désormais en mesure de chiffrer directement les coûts supportés par les entreprises et que nous pouvons ajuster les prix à un niveau beaucoup plus détaillé", a précisé l'ONS.

Le Royaume-Uni compte "parmi les premiers" pays à "mettre à jour ses estimations initiales avec des données plus détaillées", a indiqué Craig McLaren, un expert de l'ONS, cité dans un blog sur le site de l'institut statistique.

