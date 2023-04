L'économie britannique croît au rythme le plus rapide depuis un an : PMI

Aujourd'hui à 10:38 Partager

Les entreprises britanniques ont fait état d'un regain d'activité ce mois-ci et de l'inflation des coûts de production la plus faible depuis plus de deux ans, selon une enquête menée auprès des entreprises vendredi, mais les pressions sur les prix semblent encore suffisamment fortes pour que la Banque d'Angleterre relève à nouveau ses taux le mois prochain.

La lecture préliminaire ou "flash" de l'indice composite S&P Global/CIPS UK Purchasing Mangers' Index (PMI) - qui couvre les entreprises de services et de fabrication - a augmenté à 53,9 en avril par rapport à 52,2 en mars, le plaçant au-dessus de la ligne des 50 qui dénote la croissance pour le troisième mois consécutif. Le chiffre du PMI de vendredi indique la plus forte croissance depuis avril de l'année dernière. Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient un chiffre inférieur de 52,5. "La principale conclusion est que l'économie dans son ensemble ne fait pas seulement preuve d'une résistance encourageante, mais qu'elle a pris de l'élan à l'approche du deuxième trimestre", a déclaré Chris Williamson, économiste en chef chez S&P Global. Le PMI est cohérent avec une croissance trimestrielle du produit intérieur brut de 0,4 %, a-t-il ajouté. Le mois dernier, la BoE a revu ses prévisions à la hausse, prévoyant une croissance modeste pour le deuxième trimestre 2023, bien qu'elle prédise toujours une contraction au premier trimestre de l'année. Le secteur des services, dominant en Grande-Bretagne, est à l'origine de l'amélioration de l'enquête PMI, que S&P Global attribue à la résistance des dépenses de consommation en matière de voyages, de loisirs et de divertissements, alors que la demande de services aux entreprises a connu des difficultés. L'indice PMI global des services a atteint son niveau le plus élevé depuis un an, s'établissant à 54,9 en avril, contre 52,9 en mars. En revanche, le ralentissement de l'industrie manufacturière s'est accentué. La production industrielle a chuté au rythme le plus rapide depuis janvier et pour le deuxième mois consécutif, tombant à 48,5 en avril, et l'indice général de l'activité manufacturière est inférieur à 50 depuis le mois d'août. L'indice des prix des intrants de S&P Global - un bon indicateur des pressions inflationnistes futures - a montré que la croissance des coûts pour les entreprises était tombée à son plus bas niveau depuis mars 2021, bien que les pressions globales sur les coûts soient restées élevées par rapport aux normes historiques. Les entreprises ont indiqué que l'augmentation des salaires du personnel et des factures d'énergie était la raison la plus fréquente des pressions sur les coûts. M. Williamson a déclaré que la combinaison d'une croissance plus rapide et de pressions élevées sur les prix signifie que la BoE est susceptible d'augmenter les taux d'intérêt à 4,5 % le mois prochain. La BoE a augmenté ses taux d'intérêt de 4 % à 4,25 % le mois dernier, procédant ainsi à sa onzième hausse de taux consécutive depuis décembre 2021, afin de lutter contre une inflation à deux chiffres. L'inflation des prix à la consommation en Grande-Bretagne a atteint 10,1 % en mars, un chiffre plus élevé que prévu en raison de la hausse des coûts des aliments et des boissons. Une enquête GfK sur la confiance des consommateurs britanniques a atteint son plus haut niveau depuis février 2022 en avril, bien qu'elle soit encore faible en termes historiques. Les entreprises des secteurs de l'industrie et des services se sont montrées plus optimistes quant à leurs perspectives pour les 12 prochains mois, le degré de confiance concernant la production future atteignant son deuxième niveau le plus élevé depuis mars 2022.