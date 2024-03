Les données salariales britanniques ont fait de leur mieux pour tirer la livre sterling de son pic de sept mois mardi, mais l'économie montre suffisamment de signes d'amélioration pour persuader les investisseurs que la Banque d'Angleterre devra encore maintenir des taux d'intérêt plus élevés pendant plus longtemps que ses homologues.

La livre sterling a baissé mardi à environ 1,277 $ après que les chiffres aient montré que la croissance des salaires réguliers a ralenti un peu plus que prévu, à 6,1% dans les trois mois à janvier contre 6,2% précédemment, plaçant la livre en dessous du pic de sept mois de vendredi au-dessus de 1,285 $.

Cependant, les chiffres n'ont pas ébranlé les arguments des partisans de la livre sterling, qui affirment que le marché de l'emploi reste fort et que l'économie se rétablit après être entrée en récession.

La livre sterling est toujours en hausse d'environ 0,4 % par rapport au dollar cette année, la perspective de taux d'intérêt plus élevés au Royaume-Uni qu'ailleurs rendant les rendements des obligations britanniques plus attrayants, ce qui stimule la monnaie. L'euro, le yen et le franc suisse ont tous baissé.

"Les données montrent des signes d'amélioration", a déclaré Kamal Sharma, stratégiste senior pour les devises du G10 chez Bank of America, qui pense que la livre devrait atteindre 1,37 dollar d'ici la fin de l'année.

"Le marché du travail reste relativement robuste. Les revenus réels ont été stimulés par plusieurs facteurs : tout d'abord, l'inflation globale a baissé, et le budget donnera un coup de pouce marginal", a-t-il déclaré. "Nous nous attendons également à ce que le salaire minimum national augmente en avril. Les vents contraires se sont donc transformés en vents contraires.

Le budget de la semaine dernière a vu le ministre des finances, Jeremy Hunt, dévoiler une nouvelle réduction de deux points de pourcentage d'une taxe sur le travail et l'organisme de surveillance des finances publiques du Royaume-Uni a revu à la hausse ses prévisions de croissance.

Le budget a été accueilli avec calme sur les marchés financiers, contrairement à l'automne 2022, ce qui a permis aux investisseurs de se concentrer à nouveau sur l'économie et sur la manière dont la politique de la Banque d'Angleterre est susceptible de se comparer à celle de la Banque centrale européenne et de la Réserve fédérale.

La croissance des salaires reste bien supérieure aux taux que de nombreux économistes jugent compatibles avec une inflation de 2 %. De plus, les données d'enquête ont laissé entrevoir une reprise de l'économie, la croissance du secteur privé ayant atteint son plus haut niveau depuis neuf mois en février.

Les produits dérivés sur les taux d'intérêt montrent que les traders pensent que la Banque d'Angleterre est la plus susceptible de maintenir ses taux à 5,25 % jusqu'en août, alors que des baisses en juin sont considérées comme plus probables pour la BCE et la Fed.

Par ailleurs, les niveaux élevés d'emprunts d'État, combinés à la vente active des obligations détenues par la Banque d'Angleterre, pourraient maintenir une pression à la hausse sur les rendements des Gilt, a déclaré Althea Spinozzi, stratège en matière de taux chez Saxo Bank.

"Si l'inflation reste stable, voire rebondit, la vente de gilts peut s'accélérer... sur la base d'un resserrement quantitatif actif et d'une augmentation de l'émission de gilts", a-t-elle déclaré.

Cela dit, les attentes des investisseurs pourraient rapidement s'inverser. L'économie britannique est loin d'être solide et l'inflation devrait passer sous la barre des 2 % dans les mois à venir, car les prix de l'énergie continuent de chuter.

Bruna Skarica, économiste chez Morgan Stanley, a déclaré que "les chances d'une réduction des taux au deuxième trimestre nous semblent très sous-évaluées" dans une note adressée aux clients après la publication des données sur les salaires.