L'économie canadienne a progressé de 0,1 % en octobre, et une autre hausse est probable en novembre

Les analystes interrogés par Reuters avaient prévu que le PIB augmenterait de 0,1 % en octobre par rapport à septembre.

Le secteur de la production de services a progressé de 0,3 %, grâce à des gains dans le secteur public, le commerce de gros et les industries axées sur les clients, et a plus que compensé la contraction des industries productrices de biens, selon Statistique Canada.

Les industries productrices de biens ont affiché une baisse de 0,7 % en octobre après quatre mois consécutifs de croissance, principalement en raison d'une diminution dans l'extraction minière, l'exploitation en carrière et l'extraction de pétrole et de gaz et d'un affaiblissement dans le secteur manufacturier.

Dans une estimation préliminaire pour novembre, Statistique Canada a déclaré que le PIB a probablement augmenté de 0,1 % en novembre, grâce à des gains dans des secteurs tels que les services publics et le commerce de gros, qui devraient être partiellement compensés par une baisse dans la construction, le commerce de détail et l'exploitation minière.

Le dollar canadien se négociait à 1,3610 pour un dollar américain, ou 73,48 cents américains.