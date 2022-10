L'économie canadienne peut ralentir avec un nombre "exceptionnellement élevé" d'emplois vacants -central bank gov

Le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem, a déclaré qu'il est possible de ralentir l'économie en raison du "nombre exceptionnellement élevé" de postes vacants sur le marché du travail.

Dans une interview diffusée sur CBC Radio dimanche, M. Macklem a déclaré que la lutte actuelle contre l'inflation est le plus grand test auquel la banque centrale a été confrontée depuis qu'elle a commencé à cibler l'inflation il y a 30 ans.

Mais il a assuré aux Canadiens que la politique monétaire fonctionne et il s'attend à ce que l'inflation revienne à l'objectif de 2 % de la banque centrale d'ici 2024. Le taux d'inflation global du Canada a baissé à 7,0 % en août, l'inflation de base se situant à environ 5 %.

"Nous devons refroidir l'économie, (mais) nous ne voulons pas trop refroidir l'économie", a déclaré M. Macklem.

"Lorsque nous regardons l'économie en ce moment, il y a un nombre exceptionnellement élevé d'emplois vacants ... c'est un signal clair qu'il est possible de ralentir l'économie, sans mettre beaucoup de gens au chômage", a-t-il ajouté.

Les employeurs canadiens cherchaient activement à pourvoir près d'un million d'emplois en juillet, selon des données publiées vendredi, tandis que le taux d'emplois vacants a baissé à 5,4 % en juillet, après avoir atteint un sommet de 6,0 % en avril 2022.

La Banque du Canada a relevé son taux d'intérêt de référence de 300 points de base depuis mars, ce qui constitue l'un de ses cycles de resserrement les plus marqués et les plus rapides jamais observés. Les économistes et les marchés monétaires penchent pour une augmentation de 50 points de base le 26 octobre.

M. Macklem a déclaré que les parties de l'économie qui sont sensibles aux augmentations des taux d'intérêt commencent à ralentir.

"Soyons clairs, nous ne voulons pas que l'inflation et les salaires ne soient plus liés à notre objectif de 2 %, car si cela se produit, nous devrons ralentir davantage l'économie pour ramener l'inflation à 2 %. C'est ce que nous avons appelé "front-loading" nos augmentations de taux d'intérêt", a ajouté M. Macklem. (Reportage de Denny Thomas à Toronto ; édition de Matthew Lewis)