L'économie canadienne semble avoir atteint un atterrissage en douceur, a déclaré le FMI mardi, faisant essentiellement référence à un scénario dans lequel les taux d'intérêt sont suffisamment élevés pour ramener l'inflation à l'objectif de la banque centrale sans provoquer de récession.

L'économie canadienne a enregistré une croissance positive cette année, bien que les économistes la jugent faible, et le taux d'inflation s'est constamment maintenu dans la fourchette cible de la banque centrale, comprise entre 1 % et 3 %, bien qu'il se situe dans la partie supérieure de cette fourchette.

Dans un rapport distinct, le Fonds a indiqué que l'économie mondiale devrait connaître une croissance modeste au cours des deux prochaines années, en raison du ralentissement de l'activité aux États-Unis, de la stabilisation de l'Europe et de l'augmentation de la consommation et des exportations en Chine.

Mardi, les données de Statistique Canada ont montré que les prix à la consommation dans le pays ont baissé plus que prévu à 2,7 %, renforçant la quasi-certitude d'une deuxième réduction des taux par la Banque du Canada la semaine prochaine.

"L'inflation a baissé presque jusqu'à l'objectif, tandis qu'une récession a été évitée, la croissance du PIB étant amortie par une immigration en forte hausse, même si le revenu par habitant a diminué", a déclaré le FMI dans son rapport au titre de l'article IV.

Le rapport au titre de l'article IV est préparé après que le FMI a tenu des discussions bilatérales annuelles avec les pays membres et publie ensuite ses observations à l'issue de ces discussions.

Le Fonds a revu à la hausse la croissance du PIB du Canada de 0,1 % en 2024 et 2025, à 1,3 % et 2,4 % respectivement, par rapport à ses prévisions d'avril. L'inflation s'établirait autour de 2,5 % cette année et diminuerait pour atteindre 2 % l'année prochaine, selon les estimations du Fonds.

Le mois dernier, la Banque du Canada a réduit son taux d'intérêt de 25 points de base, à 4,75 %, pour la première fois en quatre ans, devenant ainsi la première banque centrale des pays du G7 à réduire les coûts d'emprunt. Avant cette réduction, les taux étaient à leur plus haut niveau depuis plus de deux décennies.

"De nouvelles baisses de taux devraient continuer à être soigneusement calibrées et dépendre des données", a déclaré la banque centrale, tout comme le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem.

Les marchés financiers parient sur la quasi-certitude d'une baisse des taux lors de l'annonce de la politique monétaire de la BoC le 24 juillet, 92 % des paris étant en faveur d'une baisse. (Reportage de Promit Mukherjee et Ismail Shakil, édition de Nick Zieminski)