L'économie chilienne a progressé de 1,9 % au premier trimestre 2024 par rapport aux trois mois précédents, selon les données de la banque centrale du pays lundi, soit un peu moins que la hausse de 2,0 % attendue par les économistes interrogés par Reuters.

Le produit intérieur brut (PIB) du premier producteur mondial de cuivre a augmenté de 2,3% en rythme annuel, alors que les économistes s'attendaient à un bond de 2,5%.

La croissance au cours de la période janvier-mars a été généralisée, a déclaré la banque centrale dans un communiqué, des secteurs tels que l'exploitation minière et les transports ayant contribué aux résultats positifs tant sur une base annuelle que trimestrielle.

La demande intérieure a augmenté de 2 % en glissement annuel au cours de la période, grâce à l'augmentation de la consommation et des investissements.

Au début du mois, le gouvernement chilien a revu à la hausse ses prévisions de croissance du PIB pour cette année, passant de 2,5 % à 2,7 %, alors que la banque centrale continue de réduire les taux d'intérêt en dépit d'une baisse de l'inflation plus lente qu'initialement prévu.

L'autorité monétaire a jusqu'à présent réduit son taux de référence à 6,5 % par rapport à un sommet de cycle de 11,25 % à la fin de 2022, et les acteurs du marché s'attendent à ce qu'elle annonce une nouvelle réduction de 50 points de base mercredi, après une réduction de 75 points de base le mois dernier. (Reportage de Fabian Andres Cambero et Peter Frontini ; Rédaction de Gabriel Araujo et Emelia Sithole-Matarise)