L'économie chinoise s'est ralentie au deuxième trimestre, selon des données publiées lundi, alors que le ralentissement prolongé de l'immobilier et l'insécurité de l'emploi ont pesé sur la demande intérieure, entretenant ainsi les attentes selon lesquelles Pékin devra mettre en place davantage de mesures de relance.

La deuxième économie mondiale a enregistré une croissance de 4,7 % entre avril et juin, selon les données officielles, la plus faible depuis le premier trimestre 2023 et inférieure aux prévisions de 5,1 % des analystes interrogés par Reuters. Cette croissance est également inférieure à celle de 5,3 % enregistrée au trimestre précédent.

POINTS CLÉS

* PIB T2 +4,7% a/a (f'cast +5,1% a/a, Q1 +5,3%)

* PIB T2 +0,7% t/t ; (f'cast +1,1%, Jan-Mars T1 +1,5% révisé)

* Croissance du PIB en 2024 : 5,0 %, 4,5 % en 2025

* Production industrielle juin +5,3% a/a (f'cast +5,0%, mai +5,6%)

* Ventes au détail en juin +2,0% a/a (f'cast +3,3%, mai +3,7%)

* Investissements en actifs fixes H1 +3,9% a/a (f'cast +3,9%, Jan-May +4%)

* S1 investissement immobilier -10,1% a/a (jan-mai -10,1%)

COMMENTAIRE :

ALVIN TAN, RESPONSABLE DE LA STRATEGIE FX ASIE, RBC CAPITAL MARKETS, SINGAPOUR

"En fin de compte, c'est un résultat négatif. Il montre que la dynamique de croissance du deuxième trimestre semble s'affaiblir.

"L'affaiblissement de la dynamique du deuxième trimestre implique en quelque sorte que nous aurons besoin de plus de soutien pour que l'économie atteigne l'objectif de 5 % sur l'ensemble de l'année. Et en particulier, nous pouvons voir que le marché du logement continue de s'affaisser... en fait, le marché du logement et la consommation restent faibles".

LYNN SONG, ÉCONOMISTE EN CHEF POUR LA GRANDE CHINE, ING, HONG KONG

"Les deux principaux freins à la croissance du PIB restent le secteur immobilier et la consommation. L'investissement immobilier a chuté de 10,1 % en glissement annuel au cours du premier semestre de l'année 24, et les données publiées aujourd'hui montrent que la baisse des prix se poursuit. Le point positif est que davantage de villes ont vu leurs prix augmenter et que nous avons constaté une certaine stabilisation dans certaines villes clés de niveau 1 et 2. En ce qui concerne la consommation, la croissance de 2 % en glissement annuel des ventes au détail est la plus faible depuis la fin des restrictions liées à la pandémie, et montre que la faible confiance des consommateurs reste un obstacle majeur à la reprise économique.

Un effet de richesse négatif dû à la chute des prix de l'immobilier et des actions, ainsi qu'une faible croissance des salaires dans un contexte de réduction des coûts dans diverses industries, freinent la consommation et entraînent une réorientation des achats importants vers une consommation de base sur le thème "manger, boire et se divertir".

"Dans l'ensemble, les données décevantes du PIB montrent que le chemin vers la réalisation de l'objectif de croissance de 5 % reste difficile, et nous aurons besoin d'un soutien politique supplémentaire dans les mois à venir si nous voulons atteindre cet objectif.

CONTEXTE

* L'économie chinoise a eu du mal à rebondir de manière forte et durable après la crise du COVID, en raison d'un ralentissement prolongé de l'immobilier, de l'endettement croissant des gouvernements locaux et de la faiblesse des dépenses du secteur privé.

* Selon un sondage Reuters, la deuxième économie mondiale devrait croître à un rythme de 5 % en 2024 en glissement annuel. Les analystes prévoient ensuite une croissance plus lente de 4,5 % pour 2025.

* Le gouvernement vise une croissance économique d'environ 5 % cette année, un objectif que de nombreux analystes jugent ambitieux et qui pourrait nécessiter davantage de mesures de relance, notant que le taux de croissance de 5,2 % de l'année dernière a probablement été flatté par une comparaison avec une année 2022 frappée par le COVID.

* La Chine s'appuie sur les travaux d'infrastructure - une stratégie bien rodée - pour relancer l'économie alors que les consommateurs hésitent à dépenser et que les entreprises manquent de confiance pour se développer.

* L'agence de notation Fitch a abaissé sa perspective sur la note de crédit souveraine de la Chine à "négative" en avril, citant les risques pour les finances publiques alors que Pékin canalise davantage de dépenses vers les infrastructures et la fabrication de haute technologie, tout en délaissant le secteur de l'immobilier.