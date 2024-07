L'économie chinoise est confrontée à des incertitudes extérieures croissantes et à de nombreuses difficultés et défis intérieurs au second semestre, a déclaré lundi un porte-parole du Bureau national des statistiques.

La croissance de 5 % du PIB de la Chine au premier semestre a été "durement gagnée" car les entreprises sont confrontées à des pressions relativement importantes et les secteurs clés à de nombreux risques, a déclaré le porte-parole dans un communiqué publié sur le site web du bureau.

Le porte-parole a également déclaré que la croissance économique de la Chine au deuxième trimestre avait été affectée par des facteurs à court terme tels que des conditions météorologiques extrêmes et des inondations. (Reportage de la salle de presse de Pékin et de Kevin Yao ; Rédaction de Kim Coghill)