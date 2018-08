L'économie chinoise ralentit, faiblesse de l'investissement

Selon les statistiques publiées mardi, l'investissement en actifs immobilisés a augmenté moins que prévu, de 5,5%, au cours des sept premiers mois de l'année par rapport à la même période en 2017, son rythme le plus faible depuis début 1996.

Les ventes au détail de juillet ont aussi été plus faibles que prévu. Elles ont progressé de 8,8% par rapport à juillet 2017, en baisse par rapport à la croissance de 9,0% de juin et alors que les économistes tablaient sur une hausse de 8,4%.

Il n'est pas possible de savoir dans l'immédiat si cet accès de prudence des ménages dans leurs achats est lié à une dégradation de leurs pouvoir d'achat ou bien aux inquiétudes concernant les tensions commerciales avec les Etats-Unis.

Une enquête de Reuters a montré que près d'un Chinois sur trois veut arrêter d'acheter des produits américains et que certains d'entre eux ont déjà commencé à les boycotter.

De même, la production industrielle a progressé moins fortement que prévu le mois dernier, affaiblie par la politique visant à limiter la pollution et l'incertitude sur le plan du commerce extérieur, une évolution qui conforte les anticipations de nouvelles mesures à venir de soutien à l'économie chinoise.

Selon les chiffres publiés mardi, la production industrielle est en hausse de 6,0% par rapport à juillet 2017, comme en juin, alors que les analystes anticipaient une croissance de 6,3%.

Le gouvernement s'est engagé à renforcer ses dépenses ferroviaires et routières auxquelles il a traditionnellement recours pour relancer l'activité, tandis que la Banque populaire de Chine injecte des liquidités dans le système et appelle les banques à faciliter le crédit aux petites entreprises.

Alors que les données sur l'inflation et le commerce ne reflètent qu'un impact limité de la guerre commerciale avec Washington sur la deuxième économie mondiale, les économistes craignent de plus en plus que ces tensions ne provoquent un ralentissement plus fort que prévu il y a quelques mois.

La Chine et les Etats-Unis sont engagés dans une escalade en matière de droits de douanes sur leurs produits respectifs.

(Juliette Rouillon pour le service français)

par Kevin Yao et Fang Cheng