L'économie chinoise se contracte au 2ème trimestre, les risques mondiaux assombrissent les perspectives

Le produit intérieur brut a baissé de 2,6 % au deuxième trimestre par rapport au trimestre précédent, selon des données officielles publiées vendredi, alors que les prévisions tablaient sur une baisse de 1,5 % et un gain révisé de 1,4 % au trimestre précédent.

En glissement annuel, le PIB du trimestre avril-juin a connu une croissance tiède de 0,4 %, manquant les prévisions d'un gain de 1,0 %, selon un sondage Reuters des analystes, ce qui représente un fort ralentissement par rapport au taux de 4,8 % du premier trimestre.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

POINTS CLÉS

* PIB T2 +0,4% en glissement annuel (f'cast +1%, T1 +4,8%, H1 +2,5%)

* PIB T2 -2.6% t/t s/adj (f'cast -1.5%, révisé Q1 +1.4%)

* Production industrielle juin +3.9% a/a (f'cast +4.1%, mai +0.7%%)

* Ventes au détail juin +3,1% a/a (f'cast 0,0%, mai -6,7%)

* Investissement en actifs fixes janvier-juin +6,1% a/a (f'cast +6,0%, jan-mai +6,2%)

* Investissement immobilier Jan-Juin -5,4% a/a (Jan-Mai -4,0%)

RÉACTION DU MARCHÉ :

L'indice CSI300 a augmenté de 0,4% à 4 340,53 à 0221 GMT, tandis que l'indice composite de Shanghai a gagné 0,2% à 3 286,61. [.SS]

COMMENTAIRE :

KEN CHEUNG, CHIEF ASIAN FX STRATEGIST, MIZUHO BANK, HONG KONG

"La pression baissière sur l'économie au sens large est énorme. Il est difficile d'atteindre l'objectif de croissance de cette année. Les autorités vont probablement se concentrer sur les mesures d'assouplissement de l'objectif au cours du second semestre de cette année. Étant donné l'abondance de liquidités dans le système bancaire, les chances d'un assouplissement complet sont plutôt faibles."

"Un autre grand problème est le secteur de l'immobilier, qui pourrait nécessiter davantage de mesures de stimulation. Nous avons vu des rapports sur les projets de logements inachevés, qui ont affecté la vie quotidienne des gens normaux."

PEIQIAN LIU, ÉCONOMISTE CHINE, NATWEST MARKETS, SINGAPOUR

"Le verrouillage COVID-19 a eu un impact assez important sur la croissance du PIB chinois au deuxième trimestre, mais ensuite, si vous regardez les données à haute fréquence de juin, elles suggèrent que la reprise prend un certain élan, surtout du côté de la consommation."

"Je prévois toujours une croissance annuelle de 4,1 %, je ne pense pas que l'impression de vendredi soit assez forte pour modifier l'une de ces prévisions."

"La PBOC (Banque populaire de Chine), à mon avis, joue un rôle de coordination et de soutien à l'assouplissement budgétaire, il y a donc encore de la place pour un assouplissement à la fois en termes d'injection de liquidités et de baisse des taux, mais il sera probablement modéré."

WOEI CHEN HO, ÉCONOMISTE, UOB, SINGAPOUR

"Les chiffres sous-jacents de juin montrent une assez bonne reprise. La reprise du commerce de détail est rapide, par rapport au début de l'année 2020, où il leur a fallu plus de six mois pour revenir à un taux d'expansion."

"Mais, en termes de second semestre, initialement nous étions assez positifs, mais il semble qu'ils ont plus de problèmes qui émergent. Ils continuent à faire face aux défis de la résurgence de COVID-19. Le marché immobilier propose un plus grand pessimisme et un potentiel de crise s'ils ne le gèrent pas correctement."

"Je ne pense pas qu'en termes de politique monétaire, ils puissent faire beaucoup en termes de réduction des taux d'intérêt .... Je pense qu'ils devront en faire plus du côté fiscal, ce qui s'avère également un peu difficile en raison d'un écart budgétaire croissant."

RAY ATTRILL, CHIEF CURRENCY STRATEGIST, NATIONAL AUSTRALIA BANK, SYDNEY

"De toute évidence, le PIB a été passablement plus faible que prévu, et ne suggère en rien que l'objectif de croissance de 5,5 % sur l'ensemble de l'année est réalisable de loin."

"D'un point de vue du marché, le T2 est déjà un vieux truc. Donc, en termes de momentum, vous avez des ventes au détail qui reprennent plus fortement que ce que les gens anticipaient suite à la levée de diverses restrictions COVID-19, et c'est probablement l'aspect encourageant des chiffres, et pourquoi cela a légèrement soutenu l'Aussie."

"Une tolérance ou un encouragement d'un yuan plus faible est encore quelque chose que nous attendons au second semestre. Cela s'explique en partie par le fait que la Chine perd de sa compétitivité en raison de la faiblesse que nous observons sur le won coréen et le yen japonais, par exemple."

"La Chine ne sera pas heureuse de voir cette perte de compétitivité se poursuivre, et donc si -- comme nous le prévoyons -- le dollar va rester fort, alors nous pensons que le dollar-yuan va se diriger vers une valeur comprise entre 6,75 et 7 au cours du second semestre de l'année, et rien dans les chiffres de vendredi ne nous dissuade de cette opinion."

ZHANG ZHIWEI, ÉCONOMISTE EN CHEF, PINPOINT ASSET MANAGEMENT, SHENZHEN

"L'économie a probablement touché le fond au deuxième trimestre. Elle est sur la voie d'une lente reprise. Le rebond des ventes au détail est encourageant, et la forte croissance du crédit indique que la croissance au T3 va probablement continuer à se redresser. Néanmoins, la croissance économique reste bien inférieure à son potentiel, car la crainte des épidémies de COVID-19 continue de nuire au sentiment des consommateurs et des entreprises."

"Le ralentissement du secteur immobilier se poursuit. C'est inquiétant car le stress pourrait s'étendre au secteur financier et aux ménages s'il n'est pas géré correctement et rapidement. Je m'attends à ce que le gouvernement prenne des mesures au troisième trimestre pour empêcher la propagation du risque."

XING ZHAOPENG, SENIOR CHINA STRATEGIST, ANZ, SHANGHAI

"La Chine devra faire face à une énorme pression pour atteindre l'objectif de croissance d'environ 5,5 % cette année, car le président Xi Jinping a mentionné lors de son voyage à Wuhan que la Chine préférerait endurer un certain impact temporaire sur le développement économique plutôt que de laisser le virus nuire à la sécurité et à la santé des gens."

"Les autorités pourraient avoir déjà déployé toutes les mesures de soutien, (et) les mesures de relance supplémentaires pourraient être très limitées."

"En raison du faible effet de base, les données des deux prochains trimestres devraient montrer des signes d'amélioration. Et je m'attends à ce que le PIB moyen sur deux ans au second semestre soit d'environ 5,5 %."

TORU NISHIHAMA, ÉCONOMISTE EN CHEF, DAI-ICHI LIFE RESEARCH INSTITUTE, TOKYO

"Les dépenses d'infrastructure ont mené la croissance et elles seront un des principaux moteurs de l'économie chinoise à l'avenir. On peut parler de demande refoulée mais on ne peut pas compter sur une forte reprise de la consommation privée étant donné que l'épargne des ménages reste élevée."

"L'économie chinoise est restée au bord de la stagflation, bien que le pire soit passé à partir de la période mai-juin. On peut exclure la possibilité d'une récession, ou de deux trimestres consécutifs de contraction."

"Compte tenu de la croissance timide, le gouvernement chinois est susceptible de déployer des mesures de stimulation économique à partir de maintenant pour relancer sa croissance faiblissante, mais les obstacles sont élevés pour la PBOC de réduire davantage les taux d'intérêt car cela attiserait l'inflation qui a été maintenue relativement faible à l'heure actuelle."

NATHAN CHOW, ÉCONOMISTE, DBS, HONG KONG

"Elle a été plus faible que prévu, mais un peu plus proche de notre estimation de 0,9 %. Le bond des ventes au détail est une sacrée surprise... Je ne suis pas sûr que le fort rebond puisse durer trop longtemps, étant donné que le marché du travail est assez faible en ce moment, notamment le chômage des jeunes."

"La chute des prix de l'immobilier est une autre préoccupation, surtout pour la Chine, car les ménages chinois détiennent beaucoup de biens immobiliers dans leurs bilans - c'est un effet de richesse négatif. Au second semestre, la consommation se stabilise peut-être, mais elle ne connaîtra pas un rebond en V."

"L'essentiel est que nous considérons toujours l'investissement en actifs fixes et l'investissement en infrastructures comme le moteur de la croissance."

SEAN CALLOW, SENIOR CURRENCY STRATEGIST, WESTPAC, SYDNEY

"La réaction des FX aux données sur la Chine a été limitée car il y en avait pour tous les goûts. Les ours qui dominent actuellement se concentreront sur la nette surprise à la baisse du PIB du deuxième trimestre, tandis que les optimistes peuvent noter la nette reprise des ventes au détail et de la production industrielle en juin."

"Les ours semblent susceptibles de rester aux commandes, étant donné l'acte de foi nécessaire pour extrapoler à partir des données de juin. Les investisseurs offshore qui vivent avec Omicron resteront sceptiques quant au fait que l'économie chinoise a désormais le champ libre. Nous voyons la possibilité que l'AUD/USD glisse vers 0,6670 $ sur plusieurs jours."

CONTEXTE :

* L'économie chinoise a commencé à se remettre timidement des chocs d'approvisionnement provoqués par de larges lockdowns, bien que des vents contraires à la croissance persistent, notamment en raison d'un marché immobilier encore faible, d'une consommation molle et de la crainte d'éventuelles vagues d'infections récurrentes.

* Des lockdowns complets ou partiels ont été imposés dans les principales villes chinoises de mars à mai, y compris dans le centre financier et commercial de Shanghai, secouant les chaînes d'approvisionnement et l'activité économique.

* La Chine a renforcé sa politique de soutien à l'économie, bien que les analystes estiment que l'objectif officiel de croissance d'environ 5,5 % pour cette année sera difficile à atteindre sans renoncer à sa stratégie stricte de zéro COVID.

* Les données du PIB de vendredi et les indicateurs d'activité de juin interviennent à un moment où les taux d'intérêt mondiaux augmentent rapidement pour lutter contre l'inflation galopante, alimentant les craintes d'une récession. La guerre en Ukraine, qui a fait flamber les prix d'une série de produits de base, a renouvelé la pression sur les chaînes d'approvisionnement mondiales, portant un coup à la consommation.

* Dans ce contexte, le principal marché immobilier de la Chine reste fragile et la faiblesse des dépenses de consommation dans le pays signifie que ses moteurs traditionnels de croissance restent également sous-alimentés. La relance des dépenses d'infrastructure mettra du temps à se mettre en place.