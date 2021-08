L'économie chinoise sous pression: l'activité industrielle ralentit en août, celle des services se contracte

PÉKIN (Reuters) - L'activité industrielle de la Chine a progressé à un rythme plus lent en août, et celle du secteur des services s'est contractée, les restrictions liées au coronavirus et les prix élevés des matières premières exerçant une pression sur la deuxième économie mondiale.

L'indice officiel des directeurs d'achat de l'industrie (PMI) s'est établi à 50,1 en août, contre 50,4 en juillet, selon les données du Bureau national des statistiques publiées mardi.

Le seuil de 50 points sépare la croissance de la contraction. Les analystes s'attendaient à ce qu'il tombe à 50,2.

Signe inquiétant de la lenteur de la reprise de la consommation en Chine, un indicateur de l'activité du secteur des services a connu en août une forte contraction pour la première fois depuis le pic de la pandémie en février de l'année dernière.

La Chine a connu une reprise impressionnante après avoir été affectée par la pandémie de coronavirus. Toutefois, la croissance a récemment montré des signes de perte de vitesse en raison de la reprise de l'épidémie dans le pays, du ralentissement des exportations, des mesures plus strictes visant à maîtriser les prix de l'immobilier et d'une campagne de réduction des émissions de carbone.

L'indice PMI composite officiel du mois d'août, qui comprend à la fois l'activité manufacturière et l'activité des services, est tombé à 48,9 contre 52,4 en juillet.

(Gabriel Crossley; version française Camille Raynaud)