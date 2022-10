L'économie de Hong Kong recule de 4,5 % en glissement annuel au 3e trimestre, les perspectives restent faibles

Le résultat est bien pire que la croissance de 0,6 % à 0,9 % prévue par HSBC, Morgan Stanley et Natixis, et même que la contraction de 0,3 % prévue par Barclays. L'économie de la ville s'est contractée de 4,0 % et de 1,3 % aux premier et deuxième trimestres respectivement.

Il s'agit de la plus forte contraction depuis le deuxième trimestre de 2020, lorsque le produit intérieur brut s'est contracté de 9,4 %, le COVID-19 ayant fait des ravages dans le monde entier.

"En ce qui concerne l'avenir, l'environnement extérieur en nette détérioration continuera à exercer une immense pression sur les performances d'exportation de Hong Kong pour le reste de l'année", a déclaré le gouvernement de la ville.

Il a déclaré que les tensions géopolitiques et les développements de la pandémie ajouteraient des risques de baisse malgré l'assouplissement des règles de quarantaine pour les visiteurs entrants.

Le resserrement des conditions financières et la faiblesse des prix des actifs annuleront de plus en plus les effets positifs de l'amélioration des conditions du marché du travail et d'un programme de bons de consommation, tandis que la hausse des coûts d'emprunt freinera les investissements en actifs fixes, selon le gouvernement.

Sur une base trimestrielle, l'économie s'est contractée de 2,6 %, en données corrigées des variations saisonnières, au cours de la période juillet-septembre, contre une baisse de 2,9 % au premier trimestre et une croissance de 1 % au deuxième trimestre.

Le gouvernement a revu à la baisse ses prévisions économiques pour l'ensemble de l'année, passant d'une croissance de 1 % à 2 % à une contraction de 0,5 %, citant une détérioration des perspectives de croissance mondiale, tandis que l'estimation de l'inflation sous-jacente pour 2022 est restée à 2 %.

"Les perspectives à court terme de Hong Kong continueront d'être difficiles avec la décélération de l'économie chinoise, l'affaiblissement de l'environnement commercial mondial et le mauvais moral des ménages domestiques", a déclaré Gary Ng, économiste senior chez Natixis Corporate and Investment Bank.

"Les mesures contenues dans le discours de politique générale ne sont pas suffisantes pour inverser cette tendance", a ajouté M. Ng.

Dans son premier discours de politique générale au début du mois, le chef de l'exécutif de Hong Kong, John Lee, a donné la priorité à l'amélioration de la compétitivité internationale et à l'attraction de plus de talents étrangers.

Les restrictions du COVID-19 ont pesé sur l'économie de la ville depuis le début de l'année 2020, entraînant l'arrêt du tourisme et des voyages d'affaires et la fermeture répétée des bars, restaurants et magasins pendant de longues périodes.