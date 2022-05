L'économie de Shanghai s'améliore timidement alors que la fin de la fermeture de COVID approche

Le centre financier et la capitale ont été des points chauds, avec un confinement sévère de deux mois pour arrêter un pic de coronavirus à Shanghai et des restrictions de mouvement strictes pour réprimer une petite mais tenace épidémie à Pékin.

Les restrictions ont mis à mal la deuxième plus grande économie du monde, alors même que la plupart des pays cherchent à revenir à une situation plus ou moins normale.

L'économie chinoise est en train de se remettre sur pied en titubant, mais les données ne montrent qu'une reprise lente et partielle, les entreprises, des détaillants aux fabricants de puces électroniques, avertissant du ralentissement des ventes alors que les consommateurs du pays freinent leurs dépenses.

La consommation d'électricité des grandes entreprises industrielles de Shanghai a augmenté régulièrement au cours des trois premières semaines de mai pour atteindre 83 % des niveaux de 2021, a déclaré à la presse Ruan Qiantu, directeur de la branche de la ville de la compagnie chinoise State Grid.

La compagnie d'électricité s'efforcera d'éviter les pannes à mesure que la demande se redresse et que le pic de consommation estival approche, a déclaré M. Ruan. "Nous répondons activement aux demandes des entreprises".

Alors que Shanghai, la ville la plus peuplée de Chine, vise à mettre fin à son confinement à partir de mercredi, les autorités ont permis à davantage de personnes de sortir de chez elles et à davantage d'entreprises de rouvrir leurs portes au cours de la semaine dernière. Mais la plupart des résidents restent confinés dans leur enceinte et la plupart des magasins ne peuvent effectuer que des livraisons.

Le district de Pudong, qui abrite le port de Shanghai, le plus grand aéroport de la ville et son principal centre financier, a rouvert 115 lignes de bus vendredi. La ville développe lentement les transports publics après avoir rouvert dimanche quatre de ses 20 lignes de métro et plus de 250 lignes de bus.

Plus de 30 parcs avaient rouvert leurs portes jeudi, avec un nombre de visiteurs plafonné à moins de 50 % de leur capacité maximale, selon le Shanghai Daily. D'ici mardi, 70 autres parcs rouvriront leurs portes.

Le dernier nombre quotidien de cas COVID à Shanghai était inférieur à 300, sans aucun cas en dehors des zones de quarantaine, comme cela a été le cas pendant la majeure partie des deux dernières semaines. Pékin a signalé 29 cas quotidiens, contre 45 la veille.

Cette semaine, la capitale a renforcé les quarantaines, réduit la présence sur le lieu de travail et réprimé les personnes qui font fi des instructions. Cette approche stricte a parfois causé d'autres problèmes.

Les responsables de Pékin enquêtent sur des incidents de retard de traitement pour des patients atteints de maladies aiguës, et certains agents des services d'urgence ont été suspendus, a déclaré vendredi le Quotidien du Peuple, soutenu par l'État.

Un agriculteur nommé Song a écrit sur les médias sociaux que son fils de 32 ans était mort le 11 mai à Pékin après avoir attendu une ambulance pendant une heure avec des douleurs aiguës à la poitrine. Song a déclaré qu'on lui avait dit qu'il y avait eu confusion quant à savoir si son fils pouvait être admis en raison des contrôles COVID dans les hôpitaux locaux.

"Cette pratique... a entraîné des pertes irréparables pour une famille de paysans n'ayant qu'un seul fils et a causé de graves effets négatifs et des bavures à l'effort de lutte contre l'épidémie", a écrit Song jeudi.

Des cas de lenteur dans l'accès aux soins médicaux pour les femmes enceintes et autres patients non-COVID pendant les lockdowns ont provoqué l'indignation plus tôt cette année à Shanghai et Xian.

GRINDING

Les bénéfices des entreprises industrielles chinoises ont chuté le plus rapidement en deux ans en avril, selon des données publiées vendredi, alors que les prix élevés des matières premières et les chaînes d'approvisionnement interrompues ont réduit les marges et perturbé l'activité des usines.

Les ventes de voitures sur le plus grand marché automobile du monde ont considérablement ralenti, les joueurs achètent moins de consoles et les consommateurs ne sont pas disposés à remplacer leurs smartphones ou ordinateurs portables actuels.

Mais ce mois-ci a vu une certaine amélioration.

Le constructeur chinois de véhicules électriques Xpeng accélère ses livraisons après avoir repris la production en double équipe à la mi-mai dans son usine de Zhaoqing, une ville du sud du pays, a déclaré le président He Xiaopeng aux analystes cette semaine.

Tesla a ajouté une deuxième équipe à son usine de Shanghai jeudi.

Alibaba Group a invoqué des risques liés à une pandémie et d'autres incertitudes jeudi pour ne pas publier de prévisions pour son nouvel exercice commercial.

La banque centrale de Chine a déclaré jeudi qu'elle allait promouvoir davantage de crédits pour les petites entreprises.