L'économie de l'Afrique du Sud devrait croître de 2,0 % cette année

La croissance du produit intérieur brut (PIB) de la deuxième plus grande économie d'Afrique a maintenant retrouvé son niveau d'avant la pandémie de COVID-19 et l'inflation a été signalée pour la dernière fois juste en dessous de 6 %, laissant la Banque de réserve sud-africaine sur la voie d'une nouvelle hausse des taux de 75 points de base d'ici fin septembre, pour atteindre 5,50 %.

"L'année 2022 est sur la voie d'un résultat plus fort que prévu, le taux de croissance de 1,8 % prévu au début de cette année étant potentiellement trop faible", a déclaré Annabel Bishop, économiste chez Investec.

"Bien que les inondations d'avril aient endommagé la capacité économique, les taux d'intérêt plus élevés et le ralentissement de la croissance mondiale fourniront certaines limites", a déclaré Bishop.

Les pénuries d'électricité sont également un obstacle majeur à toute nouvelle accélération de la croissance, qui a été menée en partie par le secteur manufacturier.

La confiance des entreprises sud-africaines a chuté au deuxième trimestre, la fermeture temporaire d'une usine d'assemblage Toyota ayant affecté le sentiment des secteurs manufacturier et automobile.

L'économie a progressé de 1,9 % au cours des trois premiers mois par rapport au trimestre précédent, en termes corrigés des variations saisonnières et non annualisés, selon les données de l'agence statistique publiées mardi, ce qui dépasse largement les prévisions d'un sondage Reuters qui tablait sur 1,2 %.

Le PIB a augmenté de 3,0 % en glissement annuel non corrigé au cours des trois premiers mois.

Néanmoins, Virg Frizs, économiste pour l'Afrique chez Capital Economics, a déclaré qu'il était peu probable que l'économie maintienne une telle performance pour le reste de l'année. Le deuxième trimestre s'annonce beaucoup plus faible que le premier.

L'inflation devrait ralentir à un taux médian de 4,7 % l'année prochaine, contre 6,0 % cette année. La Banque de réserve d'Afrique du Sud essaie de maintenir l'inflation dans une fourchette de 3 % à 6 %. La dernière fois, elle était de 5,9 %.

La faiblesse du rand amplifie l'impact de la hausse des prix des matières premières sur les coûts d'importation et, en fin de compte, sur l'inflation locale, ont écrit les économistes de PWC dans une obligation.

Les coûts d'importation ont augmenté de façon notable au cours du mois de mars. Par exemple, le coût des graisses et des huiles - une catégorie comprenant les produits de tournesol, une exportation clé de l'Ukraine - a augmenté de 9,4 % en glissement mensuel, a noté PWC.

Alors que la transmission de ces prix plus élevés du port aux rayons des magasins prendra un certain temps, l'impact des prix du carburant est déjà visible dans les coûts de transport.

Le Fonds monétaire international a déclaré mardi, à l'issue d'une visite en Afrique du Sud, que son personnel était de plus en plus préoccupé par les perspectives de croissance économique du pays et les conséquences sur l'emploi, la pauvreté et les inégalités.

Le sondage prévoit que la SARB augmentera les taux d'intérêt d'un total de 75 points de base à 5,50 % au cours des prochaines réunions de juillet et de septembre.

Selon Capital Economics, la vigueur du PIB du premier trimestre permettra aux décideurs de continuer à se concentrer sur la maîtrise de l'inflation.

"Nous nous attendons à ce que le cycle de resserrement se poursuive avec une autre hausse de 50 points de base avant de revenir à des hausses de 25 points de base, portant le taux de référence à 5,75 % d'ici la fin de l'année", écrivent-ils.

Le mois dernier, la banque centrale d'Afrique du Sud a augmenté ses taux de 50 points de base pour les porter à 4,75 %, soit le montant le plus important en plus de six ans, alors qu'elle intensifiait ses efforts pour lutter contre l'inflation.