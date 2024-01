L'économie de la Corée du Sud a progressé à un rythme légèrement plus lent au cours des trois derniers mois de 2023 par rapport au troisième trimestre, les taux d'intérêt élevés ayant freiné la demande intérieure malgré la hausse des exportations, selon les économistes interrogés par Reuters.

Les ménages de la quatrième économie d'Asie, parmi les plus endettés au monde, ressentent le stress d'un cumul de 300 points de base de hausses de taux d'intérêt par la Banque de Corée depuis la mi-2021, ce qui conduit à un ralentissement des dépenses.

Le produit intérieur brut (PIB) pour la période octobre-décembre a augmenté de 0,5 % en glissement trimestriel sur une base corrigée des variations saisonnières, selon la prévision médiane de 25 économistes interrogés entre le 15 et le 22 janvier, soit un léger ralentissement par rapport au trimestre précédent (0,6 %).

Les prévisions variaient entre 0,1 % et 0,9 %, soulignant les incertitudes qui pèsent sur l'économie. Les données seront publiées le 25 janvier.

"La croissance au quatrième trimestre devrait se faire à un rythme similaire à celui du troisième trimestre. La consommation privée a probablement été atone en raison des taux d'intérêt élevés", a déclaré Ha Keon-hyeong, économiste chez Shinhan Securities.

"Mais la croissance restera robuste, malgré la faiblesse de la demande intérieure, grâce à l'augmentation des exportations des principaux produits tels que les semi-conducteurs et les automobiles.

Après un ralentissement pendant la majeure partie de l'année 2023, les exportations de l'économie dépendante du commerce - un indicateur étroitement surveillé du commerce mondial - ont repris vers la fin de l'année grâce à une augmentation des exportations de puces.

Mais la faiblesse de la demande en Chine, premier partenaire commercial de la Corée du Sud et moteur essentiel de l'économie mondiale, pourrait perturber la récente reprise.

D'une année sur l'autre, le PIB devrait avoir augmenté de 2,1 % au quatrième trimestre, selon la prévision médiane de 27 économistes, soit une croissance plus rapide que celle de 1,4 % enregistrée au trimestre précédent.

S'il se réalise, il s'agirait du taux de croissance le plus élevé depuis le troisième trimestre 2022.

La croissance économique devrait s'établir à 2,1 % cette année, conformément aux prévisions de la banque centrale, selon un autre sondage Reuters.

"En 2024, nous prévoyons une situation plus équilibrée entre les exportations et la demande intérieure, car le rythme de la reprise des semi-conducteurs se normalise et la consommation est soutenue par l'utilisation de l'épargne excédentaire", a déclaré Oh Suk-tae, économiste à la Société Générale.