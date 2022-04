L'économie de la zone euro a été stimulée en mars par la réouverture, mais les prix ont grimpé en flèche -PMI

L'indice composite final des directeurs d'achat (PMI) de S&P Global, considéré comme un bon guide de la santé économique, a baissé à 54,9 en mars par rapport aux 55,5 de février, mais était supérieur à une estimation préliminaire de 54,5.

"Les enquêtes PMI finales de mars dans la zone euro ont confirmé que les prévisions de production ont fortement diminué, l'Allemagne enregistrant la plus forte baisse. Pendant ce temps, les pressions sur les prix restent intenses dans toute l'union monétaire", a déclaré Jack Allen-Reynolds de Capital Economics.

En mars, le secteur des services allemand a connu sa croissance la plus rapide en six mois après la levée des restrictions COVID-19, mais l'incertitude après l'invasion de la Russie et l'accélération de l'inflation ont assombri les perspectives, selon des données antérieures.

Le secteur des services français a également progressé à un rythme plus rapide le mois dernier, mais le rythme a ralenti en Italie et en Espagne, la guerre en Ukraine ayant pesé sur la demande.

En Grande-Bretagne, pays non membre de l'Union européenne, les entreprises de services ont bénéficié d'une croissance plus forte que prévu le mois dernier, malgré les pressions inflationnistes. [GB/PMIS]

L'indice PMI couvrant le secteur dominant des services de la zone euro est passé de 55,5 à 55,6, dépassant ainsi l'estimation rapide de 54,8.

Mais le taux de croissance de la demande globale a chuté et les commandes à l'exportation, qui comprennent les commandes passées entre les pays membres, ont diminué, les entreprises ayant augmenté leurs prix pour compenser une hausse record du coût des intrants.

L'inflation dans l'union monétaire a atteint un niveau record de 7,5 % en mars, selon les données officielles de la semaine dernière, et avec l'indice PMI des prix à la production des services à 62,6 - le plus haut depuis le début de l'enquête à la mi-1998 - il est probable qu'elle continue à augmenter.

Cela ajoute de la pression sur la Banque centrale européenne pour freiner l'emballement des prix, même si la croissance est susceptible de ralentir fortement.

L'intensification de la crise du coût de la vie, ainsi que les nouveaux goulets d'étranglement dans la chaîne d'approvisionnement suite à l'invasion de la Russie, ont fortement entamé l'optimisme. L'indice composite de la production future s'est effondré à 59,1 contre 68,9, son plus bas niveau depuis octobre 2020.

"Les fortes baisses des indices PMI de production future nous indiquent que les entreprises pensent que le pire est encore à venir", a déclaré M. Allen-Reynolds.