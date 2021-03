L'économie du Brésil s'est contractée de 4,1% en 2020

Rio de Janeiro (awp/afp) - Le Produit intérieur brut (PIB) du Brésil, première économie d'Amérique latine, s'est contracté de 4,1% en 2020, résistant mieux que dans les pays voisins aux conséquences de la pandémie grâce aux aides versées jusqu'en décembre à des millions de Brésiliens, selon des données officielles publiées mercredi.

Ce chiffre est meilleur que prévu par les analystes interrogés par le quotidien Valor, qui tablaient en moyenne sur une contraction de 4,2%.

L'agriculture a été le seul secteur en croissance l'année dernière (+2%), tandis que l'industrie a chuté de 3,5% et les services de 4,5%, d'après les chiffres de l'institut de statistiques IBGE.

Du côté de la demande, les investissements ont baissé de 0,8% et la consommation des ménages de 5,5%.

Le PIB par habitant a chuté de 4,8%, à 35.172 reais (6.820 dollars), selon l'IBGE.

La contraction de l'économie est loin d'atteindre le niveau prévu par le Fonds monétaire international (FMI), qui tablait en juin sur une baisse de 9,1% pour 2020.

Il s'agit cependant de la pire chute du PIB depuis 1996, et de la troisième plus mauvaise performance du pays depuis le début du XXe siècle, après 1981 (-4,25%) et 1990 (-4,35%), selon l'IGBE.

Le pays a également mieux résisté que ses voisins, comme le Mexique (-8,5%) ou l'Argentine (-10%), grâce aux aides distribuées entre avril et décembre à un tiers des 212 millions de Brésiliens.

Cette allocation, très coûteuse pour des finances publiques déjà en situation difficile, a été supprimée à la fin décembre, après avoir été réduite de moitié dès septembre.

Le Brésil est tombé en récession au deuxième trimestre 2020, mais la croissance est repartie fortement au troisième (+7,7%) et quatrième trimestres (+3,2% par rapport au trimestre d'avant).

Les projections pour 2021 ont toutefois été revues à la baisse après une deuxième vague de la pandémie, plus meurtrière que la première, et avec la fin des aides d'urgence.

Le Brésil est le deuxième pays au monde le plus endeuillé par la pandémie de Covid-19, avec 257.361 morts et 10.646.926 cas, selon un bilan établi mercredi par l'AFP.

Les analystes s'attendent à une nouvelle chute du PIB au premier trimestre 2021, puis à un deuxième trimestre mitigé avant une reprise dans la deuxième moitié de l'année, pour une prévision de croissance de 3,29% en 2021.

afp/rp