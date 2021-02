L'économie du Portugal chute de 7,6% en 2020 à cause de la pandémie

Lisbonne (awp/afp) - Le Produit intérieur brut (PIB) du Portugal a chuté de 7,6% en 2020 après une hausse de 2,2% l'année précédente, à cause de l'épidémie de coronavirus, selon une première estimation publiée mardi par l'Institut national des statistiques.

Ce recul du PIB annuel, le premier depuis 2013, a été provoqué par "les effets nettement adverses de la pandémie de Covid-19", a indiqué l'office statistique dans un communiqué. Selon la presse économique locale, il s'agit de la plus forte contraction de l'économie portugaise depuis l'avènement de la démocratie, en 1974.

"La chute du PIB a été bien moins drastique que ce qui avait été prévu par toutes les institutions et les projections du gouvernement", s'est toutefois félicité le ministre de l'Economie, Pedro Siza Vieira, alors que l'exécutif socialiste et la Banque du Portugal tablaient sur des baisses de 8,5% et 8,1%, respectivement.

Au dernier trimestre de l'année dernière, l'activité économique a progressé de 0,4% en variation trimestrielle, après une hausse de 13,3% au cours des trois mois précédents, a précisé l'Ine.

En glissement annuel, le PIB a reculé de 5,9% entre octobre et décembre, après une baisse de 5,7% au troisième trimestre.

En 2021, l'économie portugaise devrait rebondir de 5,4% selon l'exécutif, ou de 3,9% selon la banque centrale.

Le ministère des Finances a pourtant reconnu mardi qu'il devra revoir ses prévisions de croissance à la baisse, car le confinement général imposé depuis la mi-janvier pour endiguer une explosion des cas de coronavirus "aura des effets négatifs sur l'activité économique au cours des premiers mois de l'année".

afp/rp