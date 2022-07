L'économie égyptienne devrait connaître une croissance régulière au cours des trois prochaines années

Le produit intérieur brut (PIB) devrait connaître une croissance médiane de 5,5 % au cours de l'année fiscale qui a débuté ce mois-ci, selon un sondage Reuters réalisé auprès de 19 économistes du 6 au 20 juillet, soit une légère hausse par rapport aux 5,2 % prévus il y a trois mois.

Le gouvernement vise le même taux de 5,5 %, a rapporté l'agence de presse nationale MENA au début du mois. L'économie a progressé de 6,2 % au cours de l'exercice 2021/22 qui s'est terminé en juin, a déclaré le ministre de la planification au début du mois.

La croissance économique devrait ralentir à 4,9 % au cours de l'exercice 2023/24 suivant et s'accélérer à nouveau à 5,4 % en 2024/25.

Après avoir émergé du pire ralentissement dû au coronavirus, l'économie égyptienne a subi un nouveau choc en raison des répercussions de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les investisseurs ayant retiré des milliards de dollars de son marché du Trésor.

L'Egypte est l'un des principaux importateurs de blé au monde et a souffert de la hausse des prix du pétrole et des céréales. Elle importe la majeure partie de son blé de Russie et d'Ukraine, deux pays qui fournissent également un grand nombre de touristes.

Le pays fait partie d'un groupe de pays qui ont demandé un nouveau soutien au Fonds monétaire international.

Les prix des principaux produits de base mondiaux - en particulier le blé, les engrais et le pétrole - sont en train de se refroidir, ce qui explique les projections de croissance légèrement plus élevées, a déclaré Allen Sandeep de la maison de courtage Naeem.

"J'ai le sentiment que tout cela apporterait indirectement un certain soulagement aux économies émergentes qui sont dépendantes des importations", a-t-il déclaré.

L'inflation, à son plus haut niveau depuis trois ans mais en légère baisse à 13,2 % en juin, restera à deux chiffres tant que la crise entre la Russie et l'Ukraine et les sanctions contre la Russie se poursuivront, a déclaré M. Sandeep.

Les personnes interrogées s'attendent à ce que l'inflation soit plus faible au cours des deux prochaines années, ralentissant à une moyenne de 10,0 % pour l'année fiscale en cours, puis à 10,4 % l'année prochaine.

Les répondants au sondage voyaient l'inflation retomber à un taux médian de 8,0 % au cours de l'exercice 2024/25, dans la fourchette cible de la banque centrale de 5 % à 9 %.

Ils s'attendent à ce que la monnaie égyptienne s'échange à 19,00 pour un dollar d'ici la fin de l'exercice fiscal actuel, en juin 2023, s'affaiblissant à 19,86 en juin 2024 et à 20,00 en juin 2025, soit une baisse de plus de 25 % par rapport aux niveaux du début de cette année.

Le 21 mars, la banque centrale égyptienne a permis à la monnaie de s'affaiblir à environ 18,45 pour un dollar, par rapport à son niveau précédent de 15,70. Mercredi, la livre s'échangeait à ? ?environ 18,94 livres pour un dollar.

La banque centrale devrait maintenir le taux de prêt au jour le jour inchangé à 12,25 % d'ici la fin de l'année fiscale actuelle, puis l'abaisser à 11,75 % et 10,50 % d'ici la fin des années fiscales 2023/24 et 2024/25 suivantes, selon le sondage.