Ce fonds PEA-PME, en permanence investi, a profité de l’engouement pour les valeurs de croissance ces dernières années, et notamment depuis un an quand pointaient des signes de ralentissement. Aujourd’hui, son gérant, Daniel Dourmap, nous fait part de ses inquiétudes sur l’économie et de ses arbitrages en faveur de sociétés de qualité à prix raisonnable.

Daniel Dourmap, votre fonds affiche une performance annuelle de 10% sur 5 ans. Quelle est la recette de cette surperformance ?

"Nous n’avons pas de recette particulière, nous sélectionnons des valeurs qualitatives et de croissance dans l’univers européen des sociétés cotées de moins de 5000 personnes et réalisant moins de 1,5 Md€ de CA. Le fait de ne pas avoir d’indice de référence facilite notre liberté d’action, même si nous veillons sur la répartition sectorielle et géographique qui résulte de notre sélection de valeur sur la base des rencontres de sociétés à travers l’Europe. Nous avons profité ces dernières années de notre investissement sur quelques thématiques qui resteront porteuses sur le long terme comme les loisirs (comme Bigben ou Trigano, que nous avons vendu en fin de cycle), la digitalisation de l’économie (Reply, Sword, Pharmagest), le vieillissement de la population (LNA Santé) ou encore, plus transversal, les consolidateurs de marché (Chargeurs, GL Events, etc.). Stratégiquement, depuis un an nous avons profité de notre moindre exposition aux valeurs cycliques après avoir sorti des valeurs comme Trigano, Lectra ou Biesse, voyant les carnets de commande désemplir. La qualité et la visibilité offerte par les entreprises de qualité ayant un prix, la valorisation n’est pas notre principal critère, même si nous sommes attentifs aux multiples de valorisation comme le PER, le PEG qui prend en compte la croissance et à la bonne génération de flux de trésorerie qui facilite la consolidation des parts de marché via la croissance externe."

Le fonds surperforme sa catégorie sur cinq ans. Source : Quantalys

A quoi ressemble la valeur idéale Ostrum Actions Euro PME ?

"La valeur de rêve est celle qui profite de la digitalisation, leader sur son marché ce qui lui donne un bon pricing-power, avec un management familial de qualité qui offre de la stabilité et qui agit avec une vision à long terme sur un secteur qu’il consolide. Une société comme Pharmagest correspond à ce profil."

Quel est le principal point fort et le principal point faible de deux de vos toutes premières positions du fonds ?

"Notre première ligne est Soitec, spécialiste des matériaux pour semi-conducteurs, a pour atout principal d’être très bien positionné pour profiter de la 5G. 60% environ de son activité est réalisée sur le marché des mobiles, le reste étant réalisé sur l’automobile et les objets connectés. Le développement des infrastructures 5G devrait lui permettre de doubler ses volumes vendus. Le risque n’est pas, a priori, la reprise des augmentations de capital comme ce fut souvent le cas dans le passé à chaque fois qu’elle rencontrait une forte demande, la société ayant affiché sa volonté d’être ‘asset-light’. Il n’en demeure pas moins que le risque de voir émerger une technologie concurrente au Smart Cut ne peut être exclu, tout comme celui d’une rivalité entre la Chine et les Etats-Unis autour de l’utilisation de cette technologie.

Notre deuxième position est Bigben, acteur des jeux vidéo qui a opéré sa mutation de la distribution vers la production en achetant des jeux et en consolidant le secteur des studios. Nous avons souscrit à l’introduction en Bourse de Nacon, maintenant filiale de Bigben à 78%, en allégeant notre position en Bigben pour éviter une surexposition au dossier."

Les principales positions du fonds (Source : rapport mensuel du fonds à fin février)

Comment avez-vous ajusté le portefeuille alors que l’épidémie de coronavirus s’étendait ?

"L’inquiétude monte et la baisse des marchés s’accélère alors que l’on ne connait ni l’étendue, ni les conséquences économiques de cette maladie car la durée de l’épidémie est la grande inconnue. La croissance de la zone Euro avait déjà ralenti au 4ème trimestre 2019; le premier trimestre et le semestre 2020 seront affectés. Les investissements ont également ralenti en raison de la guerre commerciale Etats Unis/Chine.

L’apparition du coronavirus en Chine et maintenant en Europe a pénalisé un certain nombre secteurs. A ce stade on constate une chute du tourisme chinois, du prix des matières premières et du frêt maritime et une fermeture longue des usines chinoises, qui va perturber la chaîne mondiale d’assemblage. Les secteurs du transport aérien, des hôtels, les semi-conducteurs sont directement touchés, mais d’autres secteurs le seront aussi. La politique monétaire restera accommodante car l’inflation est contenue, ce qui constitue un facteur de soutien. Notre fonds ayant vocation à être investi en actions en permanence, nous nous limitons à des arbitrages entre valeurs.

En France, nous avons acheté Ekinops, spécialiste des hardwares dans les routeurs qui bénéficie du boom de la 5G qui sous-traite la fabrication de ses produits en Bretagne. Nous avons renforcé le belge Mithra (société pharmaceutique) et l’espagnol Amorim, spécialiste du bouchon de liège traditionnel. Nous avons allégé FNG et cédé Galapagos. Nous avons allégé Technogym en raison d’une cession de l’actionnaire majoritaire. En Allemagne, nous avons réduit Flatex, Grenke, Steico. Nous avons pris des profits sur Solaria, qui reste une forte conviction. Cette société familiale espagnole développe des fermes solaires à rendements supérieurs grâce à sa maitrise technique des panneaux qu’elle fabriquait à l’origine et qu’elle fait maintenant fabriquer en Chine.

Nous pensons que notre style qualité-croissance à un prix raisonnable est le meilleur dans un contexte où la croissance des économies est très incertaine et en ralentissement et où les taux longs sont très bas ou négatifs. L’épidémie de Covid-19 aura un effet dépressif au premier semestre, au moins. Nous mettons donc plus que jamais l’accent sur la visibilité des bénéfices futurs, la qualité des bilans, des solides barrières à l’entrée pour protéger les marges, les moteurs de croissance propres aux sociétés comme l’innovation et les acquisitions ; nous évitons les valorisations excessives par rapport à leur croissance et les titres avec un beta élevé. Pour les 24 mois prochains, les perspectives de croissance des bénéfices restent bonnes (nous pensons cependant que des révisions en baisse vont arriver compte tenue de l’épidémie) et les valorisations des actions sont attractives face aux obligations privées et publiques."

Performance du fonds sur cinq ans : point bleu sur le graphique de droite (Source : Quantalys)