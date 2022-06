L'économie florissante de la Norvège entraînera une hausse plus rapide des taux, selon l'office des statistiques

"Nous nous dirigeons vers un boom économique. Pendant ce temps, nous avons une inflation record, ce qui suggère que le taux directeur sera relevé relativement rapidement", a déclaré Thomas von Brasch, chercheur à la SSB, dans un communiqué.

L'agence a prédit que la Norges Bank relèvera ses taux de 50 points de base dans le courant du mois - la plus forte hausse depuis plus de dix ans et le double de la prévision officielle de la banque centrale, qui prévoit une augmentation de 25 points de base.

L'inflation de base de la Norvège a augmenté à 3,4 % en glissement annuel en mai, contre 2,6 % en avril, a rapporté séparément SSB vendredi, alors que les analystes s'attendaient en moyenne à une lecture de 3,1 %.