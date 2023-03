L'économie française devrait croître d'environ 0,1 % au premier trimestre 2023, après avoir progressé de 0,1 % au quatrième trimestre 2022, a déclaré la banque centrale mercredi.

La Banque de France a indiqué que les entreprises interrogées dans le cadre de son enquête mensuelle sur le climat des affaires ont déclaré que l'activité en février était plus forte qu'en janvier dans le secteur industriel et dans les services et qu'elle était globalement stable dans le secteur de la construction.

Pour le mois de mars, les entreprises s'attendent à une nouvelle amélioration dans les services et le secteur industriel, mais à une légère baisse dans le secteur de la construction, a déclaré la banque centrale.

Dans le même temps, les problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement se sont nettement atténués dans le secteur de la construction, seuls 24 % des entreprises les mentionnant comme un problème en février, contre 31 % en janvier. La situation s'est stabilisée dans le secteur industriel en février, où le ratio est resté à 33 %.

Pour mars, les entreprises s'attendent à une nouvelle baisse des prix de vente dans la construction, les services et l'industrie, à l'exception du secteur agro-alimentaire où une entreprise sur trois a déclaré avoir augmenté ses prix en février. Ce ratio pourrait atteindre plus de 40 % en mars.

Le nombre d'entreprises ayant des problèmes de personnel est resté élevé en février, à 52 %, après avoir diminué pendant quatre mois consécutifs, a indiqué la banque centrale.