L'économie française résiste globalement bien à la cinquième vague du Covid - BdF

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'économie française a jusqu'ici globalement bien résisté à la cinquième vague du coronavirus amplifiée par le variant Omicron, révèle l'enquête mensuelle de conjoncture de la Banque de France publiée mardi.

Cette enquête, qui a été menée du 20 décembre au 6 janvier auprès de 8.500 chefs d'entreprises, indique que l'activité a progressé en décembre dans l'industrie et les services marchands et, de façon plus modérée, dans le bâtiment. Dans l'industrie, le taux d'utilisation des capacités de production s'est établi à 80% le mois dernier, contre 79% en novembre, des niveaux plus élevés qu'avant la crise sanitaire.

Ces éléments confortent la prévision d'une hausse du produit intérieur brut (PIB) de 6,7% sur l'ensemble de l'année 2021, a précisé la Banque de France dans un communiqué.

Pour l'année en cours, la banque centrale table dans son scénario central sur une croissance de 3,6% pour l'économie française.

Elle prévient toutefois que "dans le contexte de flambée épidémique, avec notamment des interrogations sur le niveau d'absentéisme qui sera atteint en janvier, les prévisions des entreprises sont cependant à considérer avec davantage de prudence qu'habituellement".

Plusieurs secteurs devraient voir leur activité reculer en janvier, notamment l'automobile et l'informatique-électronique, qui souffrent toujours de la pénurie mondiale de semi-conducteurs. Dans les services, l'hébergement--restauration et l'événementiel font les frais d'un contexte sanitaire dégradé.

Selon les chefs d'entreprises, l'activité se situe à 64% de son niveau d'avant--crise dans l'hébergement, contre 80% en moyenne au quatrième trimestre 2021, et à 75% dans la restauration, à comparer à 85% en moyenne sur les trois derniers mois de 2021.

Les services aux entreprises sont quant à eux bien orientés, de même que l'industrie, où les carnets de commandes restent largement au--dessus de leur moyenne de long terme, a précisé la Banque de France.

