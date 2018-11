L'économie fribourgeoise retrouve la confiance

Fribourg (awp/ats) - Les entreprises fribourgeoises ont retrouvé la confiance. Elles sont 57% à qualifier de "bonne à excellente" la marche actuelle des affaires, tandis que 36% la jugent satisfaisante, selon une enquête de la Chambre de commerce et d'industrie du canton de Fribourg (CCIF) publiée mardi.

Seuls 7% des répondants décrivent la situation comme étant mauvaise. Le canton a retrouvé une croissance soutenue en 2018, en particulier grâce à un retour en forme de l'industrie d'exportation.

Parmi les entreprises qui écoulent plus de 80% de leurs produits à l'étranger, 79% estiment la marche des affaires "bonne à excellente", selon l'enquête menée entre le 20 août et le 24 septembre 2018. Celle-ci se base sur les réponses de 260 membres de la CCIF, représentant quelque 15'300 emplois dans le canton.

La confiance est également de mise pour 2019. Plus de la moitié des entreprises (56%) se disent optimistes à très optimistes pour les six mois à venir, tandis que 7% font état de prévisions négatives.

Rentabilité améliorée

La situation continue également à se détendre au niveau rentabilité, fortement mise à mal en raison du franc fort: 50% des entreprises font état d'une marge d'autofinancement "bonne à excellente" alors que 14% la décrivent comme "médiocre à mauvaise".

Côté investissements, les entreprises fribourgeoises sont 53% à avoir investi cette année et à annoncer des investissements pour l'an prochain. Dans l'industrie, ce taux est de 74% pour 2018 et 73% pour 2019. Il s'agit de niveaux nettement supérieurs à ceux que l'on peut observer dans les cantons de Vaud, Neuchâtel et Genève, souligne le CCIF.

Enfin, le marché du travail reste bien orienté, malgré un ralentissement de la croissance. Plus d'un tiers des répondants (37%) ont accru leurs effectifs cette année, tandis que 9% les ont diminués. Pour 2019, 22% annoncent vouloir créer des places de travail, alors que seulement 4% prévoient des coupes dans leur personnel.

ats/rp