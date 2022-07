L'économie fribourgeoise tient le cap malgré les incertitudes

Fribourg (awp/ats) - Les entreprises fribourgeoises affichent une solide activité depuis le début de l'année, malgré les incertitudes. Pénuries, envolée des prix de l'énergie, inflation et difficulté à embaucher rendent toutefois la gestion des affaires de plus en plus complexe.

Ce constat ressort de l'enquête menée du 10 au 20 juin par l'Observatoire CCIF (Chambre de commerce et d'industrie du canton de Fribourg) de l'économie. La majorité des 37 entreprises ayant participé au sondage a dû adapter ses prix à la hausse ces derniers mois et d'autres augmentations sont d'ores et déjà programmées.

La rentabilité commence néanmoins à s'éroder pour une partie des sociétés, précise le communiqué publié mercredi. Si les perspectives pour la deuxième partie de l'année restent positives pour l'heure, elles pourraient être réévaluées ces prochains mois. Sur le front des investissements, les projets sont maintenus.

ats/ol