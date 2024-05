L'économie indienne a progressé à un rythme plus rapide que prévu de 7,8 % en glissement annuel au cours du trimestre janvier-mars, grâce aux dépenses publiques et à la résistance de la demande des consommateurs, et les économistes s'attendent à ce que la dynamique reste forte cette année.

La croissance du produit intérieur brut au cours des trois premiers mois de 2024, le quatrième trimestre de l'année fiscale 2023/24, a été inférieure à l'expansion révisée de 8,6 % au cours du trimestre précédent, selon les données du gouvernement publiées vendredi.

Cependant, elle a été supérieure à la croissance de 6,7 % prévue par les économistes dans un sondage Reuters.

Au cours du trimestre octobre-décembre, le chiffre global de la croissance a été stimulé par une forte baisse des subventions, tandis que la valeur ajoutée brute (VAB), considérée par les économistes comme une mesure plus stable de la croissance, a augmenté de 6,5 %.

Au cours du trimestre de mars, la valeur ajoutée brute a augmenté de 6,3 %.

La croissance économique de l'Inde pour l'ensemble de l'année fiscale 2023/24 a été révisée à la hausse à 8,2 %, la plus élevée parmi les grandes économies mondiales, par rapport à une estimation précédente du gouvernement de 7,6 %.

Les estimations de croissance seront un encouragement pour le Premier ministre indien Narendra Modi, qui devrait remporter un troisième mandat lors des élections nationales, dont les résultats devraient être publiés le 4 juin. (Reportage de Manoj Kumar, Aftab Ahmed ; édition de Philippa Fletcher et Toby Chopra)