L'économie indienne croît de 4,1 % en glissement annuel au trimestre de mars, le rythme le plus lent en un an

Le produit intérieur brut a augmenté de 4,1 % en glissement annuel au cours du trimestre janvier-mars, selon les données, ce qui est conforme aux prévisions de 4 % des économistes dans un sondage Reuters, et inférieur à la croissance de 5,4 % en octobre-décembre et à la croissance de 8,4 % en juillet-septembre.

RADHIKA RAO, ÉCONOMISTE SENIOR, DBS BANK, SINGAPOUR

"La croissance du PIB au quatrième trimestre de l'exercice 22 s'est ralentie à 4,1 % en glissement annuel, le rythme séquentiel étant freiné par les restrictions temporaires à la mobilité imposées à l'époque, l'impact des intempéries et, séparément, les prix élevés des matières premières en raison des risques géopolitiques, outre une base élevée."

"Nous ne nous attendons pas à ce que ce résultat perturbe matériellement les plans de normalisation de la politique de la banque centrale. Cette lecture modérée sera probablement suivie d'une forte croissance à deux chiffres au trimestre de juin 22, en raison des effets de base."

KUNAL KUNDU, ÉCONOMISTE INDE, SOCIETE GENERALE, BENGALURU

"Alors que les dépenses publiques ont, comme prévu, apporté leur soutien, la consommation intérieure est restée assez discrète, avec une inflation élevée et la troisième vague de la pandémie qui pèse sur la demande discrétionnaire."

"Fait inquiétant, le PIB réel par habitant a enregistré une contraction de 0,5 % par rapport à son niveau de l'exercice 19. Sur le front de la valeur ajoutée, le secteur manufacturier s'est contracté comme prévu. Pourtant, une accumulation plus forte des stocks suggère une demande plus faible."

"Bien que l'impression soit légèrement supérieure aux attentes, c'est principalement en raison de la forte baisse des attentes qui a précédé la publication des données. La dynamique de l'activité visiblement plus faible à l'approche de l'année fiscale 23, l'inflation élevée, le salaire réel rural négatif - tout indique que la croissance sera plus faible pendant l'année en cours."

"Nous maintenons nos prévisions de croissance du PIB réel pour l'année fiscale 23 à 7,0 % en glissement annuel, avec un potentiel de révision à la baisse supplémentaire. Nous nous attendons également à ce que la RBI annonce une nouvelle révision à la baisse de ses prévisions de croissance pour l'AF23 lors de sa prochaine réunion en juin."

UPASNA BHARDWAJ, ÉCONOMISTE SENIOR, KOTAK MAHINDRA BANK, MUMBAI

"Bien que les relevés soient globalement conformes aux attentes, les perspectives restent assombries par des incertitudes, surtout avec l'escalade des prix du pétrole brut. En outre, la faiblesse des marchés du travail, la capacité limitée des dépenses fiscales supplémentaires, la réduction des marges des entreprises en raison de la hausse des prix des intrants et la faiblesse de la demande mondiale restent une source d'inquiétude."

SAKSHI GUPTA, ÉCONOMISTE PRINCIPAL, HDFC BANK, GURUGRAM

"La croissance du PIB pour le T4 FY22 à 4,1% reflète l'impact de la vague Omicron, la hausse des coûts des intrants et une base élevée dans certains secteurs de l'année dernière. L'activité manufacturière s'est contractée tandis que l'agriculture a été le plus grand soutien. La partie inquiétante reste la consommation privée, qui a vu sa part dans le PIB diminuer au quatrième trimestre."

"Avec des pressions inflationnistes croissantes, la reprise de la consommation reste sous un nuage d'incertitude pour l'année fiscale 23. Nous prévoyons une croissance de 7,2 % pour l'exercice en cours. Cette impression du PIB ne change pas grand-chose à notre opinion selon laquelle la RBI est susceptible de relever les taux de 25 points de base lors de la prochaine politique."

SUVODEEP RAKSHIT, ÉCONOMISTE SENIOR, KOTAK INSTITUTIONAL EQUITIES, MUMBAI

"La croissance au 1TFY23 sera élevée étant donné une base faible (le PIB du 1TFY22 a été frappé par la deuxième vague de COVID). Les tendances sous-jacentes de la croissance restent mitigées et la reprise n'est pas encore totalement généralisée. La croissance du PIB nominal d'environ 15% au 4TFY22 a bénéficié d'une inflation élevée."

"Nous prévoyons une croissance du PIB d'environ 7,3 % pour l'exercice 2023, soutenue en grande partie par l'impression du premier trimestre de l'exercice 23. Si la maîtrise des pressions inflationnistes sera l'objectif principal, il est peu probable que les décideurs politiques quittent des yeux la trajectoire de croissance, d'autant plus que la reprise est graduelle et inégale."

RUPA REGE NITSURE, ÉCONOMISTE EN CHEF DU GROUPE, L&T FINANCIAL HOLDINGS, MUMBAI

"Les chiffres de la croissance du PIB au quatrième trimestre reflètent bien l'impact négatif des restrictions liées à Omicron, l'inflation élevée et les perturbations créées par la guerre Ukraine-Russie et la politique de zéro COVID de la Chine."

"Le bon élan de la croissance agricole au T4 est un fait positif et avec la mousson normale attendue pour l'année fiscale 23, nous espérons que l'élan de la croissance agricole sera maintenu pendant l'année fiscale 23."

GARIMA KAPOOR, ÉCONOMISTE - ACTIONS INSTITUTIONNELLES, ELARA CAPITAL, MUMBAI

"Pour l'avenir, alors que la poursuite de la normalisation du secteur des services basés sur les contacts, la relance des investissements privés grâce aux programmes PLI et à la stratégie 'Chine plus 1', l'accent mis par le gouvernement sur les investissements et l'amélioration de la consommation rurale en raison de l'augmentation des revenus agricoles constitueront des vents contraires, le ralentissement de la croissance mondiale, les prix élevés de l'énergie, la hausse des taux d'intérêt et le resserrement des conditions financières seront des vents contraires clés."

"Dans l'attente de prix de l'énergie élevés pour l'exercice 23E, nous réduisons nos prévisions de croissance du PIB pour l'exercice 23E à 7,5 %, contre 7,8 % auparavant."