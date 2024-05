L'économie indienne devrait avoir progressé à un rythme plus lent au cours du trimestre janvier-mars qu'au cours des trois mois précédents, en raison d'un ralentissement de l'activité manufacturière et des dépenses urbaines, mais les économistes estiment que la dynamique économique reste forte dans la troisième plus grande économie d'Asie.

La prévision médiane d'une enquête menée auprès de 54 économistes situe la croissance du PIB à 6,7 % en glissement annuel pour les trois mois, le quatrième trimestre de l'année fiscale 2023/24 de l'Inde, ce qui est inférieur à l'expansion plus élevée que prévu de 8,4 % au cours du trimestre précédent.

Au cours du trimestre octobre-décembre, la croissance a été stimulée par une forte baisse des subventions, tandis que la valeur ajoutée brute (VAB), considérée par les économistes comme une mesure plus stable de la croissance, a augmenté de 6,5 %.

Pour le trimestre de mars, la croissance de la VAB est estimée à 6,2 %.

Stimulée par une augmentation des dépenses d'infrastructure de l'État et une forte demande urbaine, l'économie a fait preuve d'une force remarquable face aux vents contraires mondiaux. La banque centrale s'attend à ce que l'économie croisse de près de 8 % au cours de cette année fiscale, ce qui serait le taux le plus élevé parmi les grandes économies mondiales.

Les chiffres du PIB seront publiés vendredi à 1200 GMT.

"L'élan soutenu de la demande intérieure est susceptible d'avoir soutenu la performance stellaire de l'économie", a déclaré Ankita Amajuri, économiste chez Capital Economics, qui s'attend à une croissance de 7,5 % pour le trimestre de mars.

Les indicateurs de haute fréquence pour le mois d'avril, y compris les ventes d'automobiles, les prêts immobiliers et la consommation de carburant, ont reflété une forte demande urbaine, bien qu'il y ait eu des inquiétudes concernant la faible demande rurale malgré les prévisions d'une mousson normale cette année.

Mercredi, S&P Global Ratings a relevé la perspective de sa note souveraine pour l'Inde de "stable" à "positive", ajoutant qu'indépendamment du résultat des élections nationales, elle s'attendait à une large continuité dans les réformes économiques et les politiques fiscales.

L'agence prévoit une croissance économique de 6,8 % pour l'année fiscale en cours, qui débute en avril, et de près de 7 % par an au cours des trois prochaines années.

L'élection nationale marathon de l'Inde est dans sa phase finale, les votes devant être comptés le 4 juin, et les investisseurs se préparent à ce que le premier ministre Narendra Modi obtienne un troisième mandat.

L'Inde est l'une des économies qui se développent le plus rapidement au monde, mais la croissance est inférieure à ce qui est nécessaire pour créer des emplois dans l'économie, selon certains économistes.

Raghuram Rajan, ancien gouverneur de la Reserve Bank of India, a déclaré que l'économie indienne devait croître d'environ 9 à 10 % par an au cours des deux prochaines décennies afin de créer de bons emplois pour des millions de jeunes gens instruits et d'atteindre l'objectif de devenir un pays développé d'ici 2047.