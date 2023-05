L'économie indienne est exposée à des risques de baisse de la croissance et de hausse de l'inflation - rapport du gouvernement

Aujourd'hui à 08:37 Partager

L'économie indienne devrait être confrontée à des risques de baisse de la croissance et de hausse de l'inflation, en partie à cause des défis du secteur extérieur du pays et des incertitudes liées aux conditions météorologiques, a déclaré le ministère des finances lundi.

"A l'avenir, plusieurs facteurs, tels qu'une offre de pétrole plus faible que prévu, une demande plus élevée que prévu de la part de la Chine, une intensification des tensions géopolitiques et des conditions météorologiques défavorables, pourraient constituer un risque de hausse pour les prévisions d'inflation de l'Inde, a déclaré le ministère dans sa revue économique mensuelle.