L'économie iranienne souffre plus de mauvaise gestion que des sanctions US, dit Khamenei

(Actualisé avec rejet de discussions directes avec les USA, déclarations § 1 6-7 11-12-13)

par Parisa Hafezi

ANKARA, 13 août (Reuters) - L'économie iranienne est plus pénalisée par la mauvaise gestion que par les sanctions américaines, a déclaré lundi l'ayatollah Ali Khamenei, le guide suprême de la Révolution iranienne, qui a par ailleurs repoussé la proposition de Donald Trump d'ouvrir des discussions directes.

"Plus que les sanctions, la mauvaise gestion de l'économie fait pression sur les Iraniens moyens (...) Je ne dis pas que c'est de la trahison, mais une énorme erreur de gestion", a-t-il dit, cité par la télévision publique.

"Avec une meilleure gestion et une meilleure planification, nous pourrons résister aux sanctions et les surmonter", a-t-il ajouté.

Une première vague de sanctions américaines a été rétablie la semaine dernière contre l'Iran, conséquence de la décision de Donald Trump de retirer les Etats-Unis de l'accord de juillet 2015 sur les programmes nucléaires iraniens.

Une seconde salve est attendue pour début novembre. "Quiconque fera des affaires avec l'Iran n'en fera plus avec les Etats-Unis. J'appelle à une paix mondiale, rien de moins", a tweeté le président des Etats-Unis.

Le président américain, qui dénonce l'accord de 2015, veut rouvrir la négociation et a assuré il y a deux semaines qu'il était prêt à rencontrer les dirigeants iraniens sans pré-conditions afin d'examiner les moyens d'améliorer les relations entre Washington et Téhéran.

Dans son intervention télévisée, Ali Khameneï a formellement interdit la tenue de discussions directes avec les Etats-Unis.

Depuis que Trump a officialisé, début mai, sa décision sur l'accord de Vienne, l'Iran traverse une mauvaise passe économique du fait de la chute de sa devise, le rial, qui a perdu près de la moitié de sa valeur depuis avril.

Avec la forte inflation qui pèse sur le pouvoir d'achat des Iraniens, ces difficultés économiques ont provoqué des mouvements de contestation sociale à travers le pays.

Elles sont aussi un facteur de fragilisation du président, Hassan Rohani, principal promoteur de l'accord de 2015 qui encadre les programmes nucléaires iraniens en échange d'une levée des sanctions.

Le gouvernement iranien a dénoncé l'"unilatéralisme" de Washington, prédisant par la voix de son ministre des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, que les Etats-Unis et leurs alliés saoudien et israélien allaient se retrouver "isolés" sur la scène mondiale.

La chute du rial et l'envolée des cours de l'or ont été attribuées par des responsables iraniens à des "ennemis", et plus de 60 personnes, dont plusieurs dépositaires de fonctions officielles, ont été arrêtées pour des accusations passibles de la peine de mort.

"La chute du rial et la hausse des prix des pièces d'or sont un problème économique majeur", a déclaré Khamenei. "Les corrompus doivent être punis avec fermeté." (Henri-Pierre André pour le service français)