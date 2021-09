L'économie italienne pourrait croître de plus de 5,8% en 2021 - ministre

CERNOBBIO, Italie, 5 septembre (Reuters) - L'économie italienne pourrait croître de plus de 5,8% cette année et afficher des ratios de dette et de déficit meilleurs que prévu, a déclaré dimanche le ministre de l'Economie Daniele Franco.

Dans sa dernière prévision publiée en avril, le Trésor italien tablait sur une croissance de 4,5% en 2021 et de 4,8% en 2022.

La troisième économie de la zone euro a vu son économie se contracter de 8,9% en 2020 pour cause de pandémie de COVID-19, un record depuis l'après-guerre.

Depuis avril cependant, la situation s'est progressivement améliorée et le bureau parlementaire du budget (UPB) a dit prévoir le mois dernier une croissance de 5,8% pour cette année.

"Une forte reprise est en cours et nous ne pouvons exclure que la croissance du produit intérieur brut soit plus forte que les estimations de l'UPB", a déclaré Daniele Franco lors d'une conférence économique internationale à Cernobbio.

"Il est important que ce rebond soit rapide, mais le défi le plus important est de parvenir à une croissance structurelle plus forte", a-t-il ajouté.

Les nouvelles prévisions de croissance du gouvernement, seront publiées d'ici au 27 septembre dans le cadre du Document économique et financier du Trésor (DEF), qui servira de base pour le budget 2022.

Rome visait en avril un déficit budgétaire représentant 11,8% du PIB en 2021 et un ratio dette/PIB de 159,8%. (Reportage Francesca Landini et Giuseppe Fonte; version française Jean-Stéphane Brosse)