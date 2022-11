L'économie japonaise minée par la chute du yen au troisième trimestre

Tokyo (awp/afp) - L'économie japonaise s'est contractée au troisième trimestre. Le produit intérieur brut (PIB) de l'archipel a été plombé d'une part par la facture de ses importations alourdie par la baisse du yen, et par une consommation en berne d'autre part.

Entre juillet et septembre, le produit intérieur brut (PIB) du Japon a reculé (-0,3% par rapport au trimestre précédent) pour la première fois depuis le troisième trimestre 2021, selon des données publiées mardi par le gouvernement. Le consensus d'économistes de l'agence Bloomberg s'attendait à une faible croissance de 0,3% après une progression de 1,1% au deuxième trimestre (chiffre révisé).

Alors que la croissance nippone avait été soutenue au deuxième trimestre par une reprise de la demande intérieure après la levée de mesures sanitaires liées à la pandémie, la hausse des infections au coronavirus cet été et l'inflation galopante ont dissuadé les ménages japonais de consommer. Les investissements fonciers des entreprises se sont par ailleurs inscrits en recul, face à la hausse du coût de la construction.

Mais le PIB a surtout été miné par un net déséquilibre de la balance commerciale japonaise, alors que la chute du yen renchérit le coût des importations de l'archipel et que le ralentissement économique dans le monde pèse sur ses exportations. Dans ce contexte, les expéditions de produits manufacturés nippons ont reculé (-2,5%) en septembre pour la première fois depuis quatre mois selon des chiffres révisés publiés mardi, qui montrent également un recul de la production industrielle du pays (-1,7%) plus prononcé qu'initialement estimé sur le même mois.

Déficit commercial pesant

Le Japon est constamment en déficit commercial depuis août 2021, ce qui n'aide pas à stabiliser sa monnaie, laquelle souffre aussi de l'écart grandissant entre la politique monétaire toujours ultra-accommodante de la Banque du Japon (BoJ) et le resserrement monétaire à l'oeuvre dans les autres économies développées, Etats-Unis en tête, pour contrer une inflation élevée.

Au Japon, l'indice des prix à la consommation évolue depuis avril au-delà de l'objectif de la BoJ (2% hors produits frais), mais celle-ci n'est pas satisfaite de cette "inflation par les coûts", tirée notamment par les hausses de prix de l'énergie, et continue d'estimer que les conditions ne sont pas encore réunies pour un resserrement monétaire dans le pays.

Pour stimuler l'économie et atténuer l'impact sur les ménages nippons de la hausse du coût de la vie et de la faiblesse du yen, le gouvernement du Premier ministre Fumio Kishida a annoncé fin octobre un plan de relance massif d'un montant équivalent à 270 milliards d'euros.

La monnaie japonaise a en effet perdu plus de 20% de sa valeur face au dollar entre janvier et début novembre, provoquant en septembre et octobre les premières interventions du Japon sur le marché des changes pour soutenir le yen depuis 1998.

Les économistes attendent au dernier trimestre 2022 un rebond du PIB japonais, qui devrait être soutenu par la réouverture complète des frontières nippones au tourisme depuis mi-octobre et par une campagne de subvention du tourisme intérieur pour les Japonais financée par le gouvernement.

Au-delà cependant, "le Japon sera entraîné dans une légère récession au premier semestre 2023 par le déclin économique mondial qui pèsera sur ses exportations et sur la conjoncture", a estimé Darren Tay dans une note de Capital Economics. Les chiffres publiés lundi "montrent que les ménages japonais n'ont pas encore appris à vivre avec le virus ainsi que nous le pensions, ou que la flambée des prix a un impact sur les dépenses supérieur à nos attentes", a-t-il ajouté.

Fin octobre, la BoJ a abaissé à 2% sa prévision de croissance du PIB nippon pour l'exercice 2022/23 qui se terminera fin mars prochain (contre 2,4% lors de sa précédente estimation en juillet), puis 1,9% en 2023/24 et 1,5% en 2024/25. L'économie japonaise devrait "rester sous la pression négative des prix élevés des biens de consommation et des ralentissements économiques à l'étranger", avait commenté l'institution.

afp/vj