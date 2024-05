Le port de Dunkerque, dans le nord de la France, bénéficie d'un mini-boom industriel grâce à des investissements soutenus par l'État. Il est la vitrine de la conviction du président Emmanuel Macron selon laquelle la lutte contre le chômage est le meilleur moyen de réduire le soutien à l'extrême droite.

Mais le potentiel économique de deux nouvelles "gigafactories" d'EV n'empêchera pas des habitants comme Killiams Pierron de soutenir les nationalistes de Marine Le Pen lors des élections de juin au Parlement européen, après une flambée des prix de la nourriture, du chauffage et d'autres produits de première nécessité.

"Le pain, le fromage, le beurre, tout a augmenté", a déclaré M. Pierron à Reuters alors qu'il prenait l'un des bus gratuits de la région, énumérant les ingrédients d'une baguette jambon-fromage dont le prix a triplé pour atteindre 4,40 euros (4,75 dollars) après trois années d'inflation élevée.

"A un moment donné, il faut commencer à penser aux Français avant les autres", a-t-il dit, estimant que M. Macron devrait donner la priorité à des questions nationales telles que le logement abordable plutôt que de continuer à soutenir l'Ukraine dans sa guerre contre la Russie.

La colère face à la baisse du niveau de vie est partagée par des millions d'Européens et devrait peser sur le soutien aux partis traditionnels lors du vote des 720 législateurs de l'Assemblée de l'UE, qui se tiendra du 6 au 9 juin et qui contribuera à définir les politiques commerciales, écologiques et autres de l'Union à 27.

Depuis les dernières élections de 2019, l'économie européenne a été confrontée à des fermetures d'entreprises et à la crise du coût de la vie, déclenchée par une flambée mondiale de l'inflation et aggravée par la flambée des prix de l'énergie provoquée par la guerre en Ukraine.

Le soutien massif de l'État aux ménages et aux entreprises a permis d'éviter une profonde récession, mais - comme aux États-Unis, où les données économiques robustes n'aident pas le président Joe Biden à briguer un nouveau mandat - les dirigeants européens en place n'en seront guère remerciés.

"Il est extraordinaire de constater à quel point l'Europe a su résister à ces chocs énormes", a déclaré Jeromin Zettelmeyer, directeur de l'institut économique Bruegel, basé à Bruxelles.

"Mais cette histoire de résilience ne vous rend pas super-optimiste ? Il y a un sentiment de déclin relatif".

LE RISQUE DE PAUVRETÉ AUGMENTE

À l'heure actuelle, les grands partis, qui ont la mainmise sur le Parlement européen et la plupart des gouvernements nationaux, partagent largement la vision d'une économie ouverte aux échanges avec le reste du monde, tout en poursuivant sa transition vers une économie verte à consommation zéro.

Mais ce consensus est menacé, car de plus en plus d'Européens concluent que le statu quo économique ne leur convient pas.

L'année dernière, la production européenne a réussi à croître d'un modeste 0,5 %, avec un taux de chômage ancré à un niveau historiquement bas de 6,5 %. Mais en creusant un peu, les données montrent que des millions d'Européens - y compris ceux qui ont un emploi - se débattent avec des finances exsangues.

Alors que l'inflation a atteint près de 11 % en 2022, les salaires n'ont pas suivi. En conséquence, le ménage européen médian a vu son revenu disponible diminuer de 2 % au cours de l'année, les groupes à faible revenu étant plus durement touchés, selon les données de l'UE.

La proportion de personnes classées par l'UE comme étant "menacées de pauvreté ou d'exclusion sociale" s'élève donc à 21,6 %, soit une hausse de 0,5 % par rapport à 2019, ce qui correspond à 2,9 millions de personnes - la première augmentation dans cette catégorie après une décennie de baisse d'année en année.

Selon une étude annuelle de l'assureur allemand R+V, les trois principales préoccupations des Allemands sont désormais liées à des questions financières : hausse du coût de la vie, logement inabordable et crainte d'une réduction des prestations sociales à mesure que le gouvernement contrôle les dépenses.

"Les Allemands se demandent tout simplement s'ils peuvent encore joindre les deux bouts avec l'argent qu'ils ont", a déclaré Isabelle Borucki, professeur de politique à l'université allemande Philipps-Universitaet Marburg.

Des variantes de ce phénomène sont observées dans toute l'Europe : en Espagne, le fait que de nombreux propriétaires aient contracté des prêts hypothécaires à taux variable les a exposés à des taux d'intérêt plus élevés. En Pologne, le Bureau d'information sur le crédit (BIK) a déclaré qu'un "état d'incertitude et de tension" détournait les Polonais de la consommation au profit de l'épargne.

Sur un continent qui reste en tête des classements mondiaux en matière de qualité de vie, les trois quarts des Européens pensent que leur niveau de vie va se dégrader et plus d'un tiers déclarent avoir des difficultés à payer leurs factures, comme le montre l'enquête régulière de l'Union européenne, l'"Eurobaromètre".

En particulier, les récentes manifestations des agriculteurs européens contre les règles écologiques de l'UE et le libre-échange ont trouvé un écho auprès de certains électeurs. Si les enquêtes montrent qu'une majorité d'Européens est favorable aux mesures de lutte contre le changement climatique, nombreux sont ceux qui s'inquiètent du coût de ces mesures.

QUESTION DE CRÉDIBILITÉ

La manière dont l'assemblée de l'UE des 27 pays sera remodelée dépendra en fin de compte d'autres facteurs, notamment de la politique locale et des alliances qui seront forgées à la suite du vote.

Selon l'institut de sondage Ipsos, les partis traditionnels de droite et de gauche arrivent en tête dans 16 pays. Toutefois, il constate également que les groupes de droite radicale progressent et contrôlent désormais un cinquième des sièges du Parlement européen, l'insatisfaction économique étant un facteur de cette progression.

"Cela n'explique pas la montée du populisme de droite, c'est juste un facteur qui les aide encore plus", a déclaré Mathieu Gallard, directeur de compte chez Ipsos, suggérant que l'augmentation du coût de la vie avait galvanisé les électeurs qui soutenaient déjà le programme nativiste et identitaire de l'extrême-droite.

C'est le cas en France, où les sondages montrent que le Rassemblement national (RN) de Mme Le Pen bat le parti Renaissance de M. Macron de plus de 14 points, alors qu'il était au coude-à-coude en 2019.

Ailleurs, le manque d'expérience de l'extrême droite dans la gestion des économies est considéré comme limitant sa crédibilité et donc son attrait - par exemple en Allemagne où les conservateurs locaux sont confiants dans leur capacité à battre l'Alternative pour l'Allemagne (AfD).

Les Frères d'Italie de Giorgia Meloni feront l'objet d'une grande attention. Depuis son accession au pouvoir en 2022, le parti a massé le sentiment de bien-être économique des Italiens avec des aides de l'État, notamment des subventions pour l'amélioration de l'habitat et des subventions pour le chauffage.

Les Frères d'Italie sont en train de gagner du terrain dans le vote européen, car de nombreux Italiens ferment les yeux sur le fait que tous les nouveaux emprunts - les plus élevés de l'UE - ne font qu'alourdir la montagne de dettes de l'Italie.

Giorgio De Rita, de l'organisme italien de recherche socio-économique Censis, a prévenu que le "retour à la réalité" des finances publiques pourrait être brutal, mais il a reconnu : "Pour l'instant, ce que Giorgia Meloni dit aux électeurs est en phase avec leur état émotionnel.