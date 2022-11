L'économie mexicaine progresse de 0,9 % au troisième trimestre grâce à l'essor du secteur primaire

La croissance trimestrielle, la troisième d'affilée au Mexique, est légèrement inférieure aux attentes du marché, qui s'établissaient à 1,0 %, selon un sondage Reuters auprès des économistes.

Les données préliminaires publiées par l'INEGI à la fin du mois dernier avaient également indiqué une expansion de 1,0 % pour les trois mois jusqu'en septembre.

Répétant une tendance observée au trimestre précédent, la deuxième plus grande économie d'Amérique latine a affiché une croissance généralisée au cours de la période, les secteurs primaire, secondaire et tertiaire ayant progressé respectivement de 2 %, 0,6 % et 1,1 %.

En termes annuels, l'économie a progressé de 4,3 % par rapport à l'année précédente, a déclaré l'INEGI, dépassant les attentes de 4,1 % de croissance des économistes interrogés par Reuters.