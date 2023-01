L'économie péruvienne croît à un rythme sain malgré les troubles sociaux, selon un ministre

Alors que les semaines de manifestations meurtrières qui ont suivi l'éviction et la détention de l'ancien président Pedro Castillo ont eu un impact sur certains secteurs, notamment le tourisme, M. Contreras a déclaré que l'économie pourrait connaître une croissance "proche" de 4 % cette année, tandis que le sol péruvien reste la monnaie la plus stable de la région.

Contreras a déclaré que l'économie devrait toujours croître de 3 % au cours du premier trimestre de cette année, maintenant une projection du mois dernier.

Fin décembre, M. Contreras a annoncé un plan de 1,55 milliard de dollars pour relancer l'économie, ciblant les régions les plus touchées par les manifestations, par le biais de l'expansion des dispositions sociales telles que les pensions, les soupes populaires et l'accès au gaz naturel dans les foyers, ainsi que des travaux publics et des investissements dans les secteurs minier et agricole.

Il a ajouté que le Pérou cherchait à promouvoir le développement du lithium et allait créer un groupe de travail sur le lithium, bien qu'il ait précisé qu'une annonce officielle n'avait pas encore été faite.

Le Pérou est le deuxième plus grand producteur de cuivre au monde, mais sa production de lithium est jusqu'à présent limitée.

M. Contreras a déclaré que les sociétés minières avaient exprimé leur intérêt pour l'expansion de leurs opérations dans le pays malgré les troubles.