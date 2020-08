L'économie portugaise plombée par la crise sanitaire et la chute du tourisme

Lisbonne (awp/afp) - Le Produit intérieur brut du Portugal a connu au deuxième trimestre une contraction record de 13,9% par rapport aux trois mois précédents, en raison de la chute du tourisme provoquée par la crise sanitaire, a indiqué vendredi l'Institut national des statistiques (Ine).

L'office des statistiques a toutefois revu légèrement en hausse une première estimation publiée fin juillet, qui faisait état d'un recul du PIB de 14,1% en variation trimestrielle.

En glissement annuel, l'activité économique s'est contractée de 16,3%, contre une première estimation de 16,5% publiée fin juillet. Il s'agit de la plus forte contraction trimestrielle depuis que l'Ine a lancé cette série statistique en 1996.

Ces chiffres "reflètent l'impact dans l'économie de la pandémie" de Covid-19 et s'expliquent notamment par un recul de la demande intérieure et par la baisse des exportations de biens et services de plus de 39,6% sur un an "en raison de la quasi interruption du tourisme des non-résidents", a relevé l'Ine.

En juin, "l'activité touristique a connu une forte contraction, mais moins intense qu'en mai grâce au tourisme des résidents", a indiqué l'office des statistiques portugais.

Le secteur hôtelier a enregistré 1,1 million de nuitées en juin, ce qui représente une baisse de 85,2% sur un an. Sur cette période, 46,3% des établissements étaient fermés ou n'ont pas enregistré d'activité.

Les "16 principaux marchés émetteurs de touristes ont affiché des baisses supérieures à 90%" en juin, souligne l'Ine. Le nombre de touristes britanniques, en provenance des Etats-Unis, de la Chine ou du Canada a chuté de plus de 98%.

"C'est un coup très dur pour l'économie portugaise. La situation s'est révélée pire que ce que nous avions prévu", a commenté à l'AFP l'économiste Pedro Braz Teixeira, directeur du cabinet d'études du Forum pour la compétitivité, une association proche du patronat.

La hausse du nombre de contagions au nouveau coronavirus qui a suivi la levée du confinement décrété entre la mi-mars et la fin avril "a freiné la venue de nombreux touristes" de pays qui leur ont imposé une quarantaine à leur retour du Portugal, a-t-il noté.

C'est notamment le cas du Royaume-Uni, premier marché touristique du Portugal.

Le gouvernement socialiste table pour l'ensemble de l'année sur un recul de 6,9% du PIB, mais n'a pas exclu de revoir ses prévisions. Plus pessimistes, la Banque du Portugal et la Commission européenne anticipent une récession de plus de 9%.

Pour relancer son économie, le Portugal doit toucher quelque 45 milliards d'euros alloués par le plan de relance et le prochain budget pluriannuel de l'Union européenne.

afp/rp