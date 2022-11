L'économie sans boum ni coup de grisou met les démocrates en difficulté lors des élections de mi-mandat aux États-Unis.

Et malgré tout cela, les gens se sont aigris contre le président Joe Biden.

Les élections de mi-mandat de mardi pourraient paralyser le président démocrate face à un Congrès contrôlé par les républicains, et les sondages d'opinion et les enquêtes sur le sentiment public suggèrent qu'une humeur morose autour des questions économiques pousse les électeurs dans cette direction.

Les sondages d'opinion et les enquêtes sur le sentiment du public suggèrent qu'une humeur morose autour des questions économiques pousse les électeurs dans cette direction. C'est un fait de la politique américaine que le parti à la Maison Blanche lutte dans les courses au Congrès qui ont lieu tous les deux ans entre les concours présidentiels.

En ce moment, il y a une dissonance rugissante et en temps réel entre la cote de popularité de 40 % du président et un panorama économique plus large qui est au pire mitigé - avec une inflation élevée en tête pour beaucoup, mais aussi l'un des marchés de l'emploi les plus forts depuis des décennies et un taux de chômage de 3,7 %. Dans l'ensemble, l'économie devrait croître en 2022, bien que lentement, après des inquiétudes plus tôt dans l'année selon lesquelles elle avait commencé à se contracter.

Pourtant, 56 % des personnes interrogées dans un récent sondage Morning Consult ont donné une note d'échec à l'économie, et un indice de confiance des consommateurs "a été plus bas ces dernières semaines qu'il ne l'était pendant le verrouillage du COVID-19 en 2020."

Un sondage CNN a indiqué qu'une forte majorité estimait que le pays était en récession, bien que selon presque toutes les normes, il ne le soit pas.

C'est un moment frustrant pour les démocrates, qui ont remporté plusieurs batailles marquantes qui ont apporté une aide économique aux gens, y compris un récent paquet d'allégement de la dette étudiante, ainsi que des investissements plus larges dans l'infrastructure et l'industrie régionale.

"Le peuple américain commence à voir les avantages d'une économie qui fonctionne pour lui", a déclaré M. Biden lors d'un discours au Nouveau-Mexique la semaine dernière, en essayant d'équilibrer les perceptions sur la situation actuelle.

Il s'exprimait toutefois à un moment où l'anxiété quant à ce qui nous attend semble tangible en raison d'une inflation si élevée qu'elle a annulé les gains salariaux pour beaucoup, d'une politique monétaire de la Réserve fédérale de plus en plus stricte, de pertes sur les marchés boursiers et immobiliers et d'un risque réel, selon de nombreux économistes, que la récession s'installe l'année prochaine.

GRAPHIQUE : Sources des liquidités des ménages américains

QUI BLÂMER ?

Les Républicains ont fait de l'économie leur cheval de bataille et accusent Biden et les Démocrates d'alimenter l'inflation avec d'importants programmes de dépenses, puis d'ignorer la détresse économique des familles américaines confrontées à la flambée des prix de l'énergie et des denrées alimentaires.

"Le président Biden cherche désespérément à changer de sujet par rapport à l'inflation, la criminalité et l'ouverture des frontières", a tweeté le leader républicain du Sénat, Mitch McConnell, la semaine dernière, après que Biden ait consacré un discours aux menaces qui pourraient peser sur la démocratie américaine si certains candidats républicains refusent d'accepter les pertes électorales. "Demandez comment les deux dernières années ont affecté votre famille, et ensuite sortez et votez !"

La raison pour laquelle les prix augmentent si vite, plus de 8 % par an en septembre, fait l'objet de plus d'un débat. Entre l'ancien président Donald Trump et Biden, environ 5 000 milliards de dollars d'aide en cas de pandémie ont été injectés dans l'économie américaine depuis mars 2020 - l'une des raisons pour lesquelles les comptes bancaires sont toujours bien remplis.

Si cet argent alimente toujours la demande, les économistes attribuent généralement une grande partie de la récente flambée des prix à des chocs d'offre extérieurs.

Les causes de l'inflation, cependant, peuvent ne pas avoir beaucoup d'importance pour les électeurs qui ont toujours puni les politiciens pour les augmentations de prix des produits de première nécessité, en particulier la nourriture et le gaz. En septembre, les prix des denrées alimentaires ont augmenté à un taux annuel de 11 %, le rythme mensuel le plus rapide depuis février 1979, lorsque Jimmy Carter était à la Maison Blanche. Après avoir atteint 5 dollars le gallon l'été dernier, le prix moyen de l'essence sans plomb dans le pays était tombé à 3,70 dollars la semaine dernière - mais il reste nettement supérieur aux 2,53 dollars que les automobilistes ont payés la semaine précédant l'investiture de Biden en janvier 2021.

Pourtant, les secteurs clés de l'économie se portent aussi bien que jamais.

Le taux de chômage s'établit en moyenne à 3,6 % depuis mars - mieux qu'avant les élections de mi-mandat de 2018 sous Trump, et sans équivalent en réalité depuis les élections de mi-mandat de 1966. Jusqu'à récemment, les salaires des travailleurs les moins bien rémunérés augmentaient plus vite que l'inflation, et si quelque chose se passe, la présidence Biden a été une période de levier de travail peut-être inégalée, caractérisée par des sauts d'emploi et des ouvertures bien supérieures au nombre de demandeurs d'emploi.

GRAPHIQUE : Les prix à la pompe aux États-Unis diminuent par rapport à leur niveau record

SE COMPORTER DIFFÉREMMENT ? PAS ENCORE

Elle a également été turbulente, reflétant la réponse compliquée des États-Unis à la pandémie et à un ensemble d'autres dilemmes - une "polycrise", comme l'appellent certains universitaires, qui comprend le déclenchement de la guerre en Europe et le verrouillage "zéro COVID" toujours en cours en Chine.

La cote de popularité de M. Biden était élevée au début de son mandat, alors que les chèques de relance continuaient à être versés et que les crédits d'impôt pour enfants et les allocations de chômage aidaient de nombreuses familles.

Tout cela appartient au passé.

Les petites entreprises, par exemple, ont été parmi les principaux bénéficiaires des dépenses gouvernementales pendant la pandémie, mais elles favorisent aujourd'hui le contrôle républicain du Congrès, même si seulement un tiers d'entre elles s'identifient comme membres du parti, selon un récent sondage réalisé par le groupe de petites entreprises Alignable auprès de ses membres.

Parmi leurs principales préoccupations, plus de la moitié ont cité la hausse du coût du crédit, poussée à la hausse par la banque centrale américaine dans une dynamique qui rappelle également la présidence de Carter, un président sortant accablé par l'inflation qui a perdu sa réélection sous un régime où les taux d'intérêt grimpaient en flèche.

Selon un récent sondage Reuters-Ipsos, les gens ne changent pas encore beaucoup leur style de vie quotidien en réponse à l'inflation ou à la Fed, qui a augmenté les taux de 3,75 points de pourcentage cette année. L'un des avantages de la grosse pile d'argent conservée de la pandémie est que les gens peuvent continuer à dépenser malgré la hausse des prix.

Si on leur propose une liste de changements de comportement en réponse à l'inflation, allant de la réduction des taux d'épargne à l'annulation des vacances ou à l'achat de marques moins chères, 80 % des personnes interrogées dans ce sondage ont répondu "aucune de ces réponses".

Mais un tiers des démocrates et des républicains ont déclaré avoir retardé un "achat de maison, de bureau ou autre" en raison de la hausse des taux - des décisions qui peuvent faire mal alors que les familles planifient les années à venir. Le taux moyen d'un prêt hypothécaire fixe sur 30 ans a récemment atteint 7 % pour la première fois en 20 ans, un choc pour les jeunes acheteurs d'une première maison en particulier.

GRAPHIQUE : Le sentiment des consommateurs américains par affiliation politique

CLIGNOTANT ROUGE

Peut-être aussi important pour la politique, il y a une grande incertitude quant à l'avenir, ce qui semble être à l'origine du plongeon dans les enquêtes évaluant la confiance des consommateurs.

La confiance a chuté malgré l'augmentation générale de la richesse.

Depuis le début de la pandémie, y compris la dernière année de mandat de Trump et les deux premières de Biden, les ménages ont ajouté 32 000 milliards de dollars à leur patrimoine, soit une augmentation d'environ 30 %, selon les données de la Fed. Les avoirs des 50 % les plus pauvres ont plus que doublé.

Mais depuis un an, la croissance a stagné et, à l'approche des élections de mardi, l'optimisme ne semble plus guère de mise.

Dans le sondage Reuters-Ipsos, une forte majorité, dont 70 % des démocrates et 77 % des républicains, a déclaré que sa situation financière n'était ni meilleure ni pire qu'il y a un an.

L'écart entre les attitudes du public sur l'économie et les faits sur le terrain "est très large", a déclaré John Leer, économiste en chef chez Morning Consult. Mais "il y a aussi un grand écart dans les données sous-jacentes. Nous avons une forte croissance de l'emploi. Une croissance du PIB. Mais tout clignote en rouge".