L'économie somalienne a progressé de 2,9 % en 2021 malgré la sécheresse, le COVID-19 - Banque mondiale

Il a déclaré que, selon le dernier rapport de mise à jour économique de la Somalie, une prévision de croissance du PIB de 3,6 % en 2023 et de 3,7 % en 2024 pourrait être réalisée.

Ce résultat serait atteint si, l'année prochaine, la demande se redresse, si la plupart des chocs qui freinent actuellement la reprise se dissipent, et si la consommation et les investissements augmentent, combinés à une croissance plus rapide des partenaires commerciaux de la Somalie.

Après quatre saisons de pluies insuffisantes, la Somalie connaît sa pire sécheresse depuis quatre décennies, affectant quelque 7,8 millions de personnes, selon les groupes d'aide.

La crise humanitaire conduit le pays au bord de la famine, avec d'importants déplacements de personnes qui quittent leurs maisons à la recherche de nourriture, d'eau et de pâturages pour leur bétail, a déclaré la Banque mondiale dans un communiqué.

La situation est exacerbée par la guerre en Ukraine, qui a fait grimper les prix mondiaux des denrées alimentaires et du pétrole, ce qui affecte de manière disproportionnée les pauvres et creuse les inégalités.

"Compte tenu des chocs climatiques récurrents auxquels la Somalie est confrontée, les perspectives de croissance à moyen terme restent très incertaines, et les arguments en faveur d'investissements dans la protection sociale plus forts", a déclaré Kristina Svensson, responsable de la Banque mondiale pour la Somalie.

Un assaut mené par des miliciens alliés d'Al-Qaïda contre un hôtel lourdement gardé dans la capitale au cours du week-end a souligné la capacité continue du groupe Al-Shabaab à organiser des attaques meurtrières, malgré une série de victoires sur le champ de bataille par les forces gouvernementales et leurs alliés.